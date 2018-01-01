Культурные выходные в Якутске: Куда пойти в новогодние каникулы

Отгремел праздничный салют, распробованы деликатесы и прочие вкусности, вручены подарки — встает вопрос «Куда сходить?». Впереди продолжительные новогодние выходные дни, поэтому стоит познакомиться с афишей культурно-развлекательных мероприятий в столице Якутии.

Русский театр

Обязательно сводите своих отпрысков на новогоднюю премьеру – режиссер Андрей Габышев поставил музыкальный спектакль «Приключения Алисы» по Льюису Кэрроллу.

Начало со 2 по 6 января и 8 января – в 11 часов. Цена билета – 300 рублей.

А для взрослых – неделя комедий (с одним небольшим исключением). 2 января – «Тетки». 3 января – «Голодранцы и аристократы». 4, 6 января – «По соседству мы живем». 5 января – перерыв от безудержного веселья на мелодраму «Очень простая история». 8 января – «Красотка и семья».

Все спектакли начинаются в 18 часов. Цена билета – 500 рублей.

Телефон кассы: 42-46-91.



Саха театр

1 и 7 января – премьера юмористического спектакля «Невероятные приключения веселой семейки» (на якутском языке), по завершении – игры, дискотека и фуршет в фойе.

Начало — в 18 часов. Цена билета – 800 рублей.

В качестве новогоднего чуда – детская сказка Анны Гоголевой «Добрый Алаа Могус» в постановке Александра Титигирова (на русском языке). Бывает ли Алаа Могус добрым? Да вот, представьте себе, в семье не без… добряка. Жили себе кровожадные Могусы, не тужили, в тайге у них все по струнке ходили, пикнуть никто не смел, но родился в семействе отпрыск, которому всех жалко. В ролях наряду с артистами Саха театра – воспитанники театральной студии «Дети Солнца» под руководством Нюргуяны Шадриной.

4, 5, 6 и 7 января начало в 11 часов. После спектакля праздник продолжается в фойе, где будет возможность познакомиться поближе со всеми героями спектаклями и сфотографироваться с ними на память, а также выступить самому и получить приз. Цена билета – 300 рублей.

Телефон кассы: 34-13-31.

Театр оперы и балета

Внимание! Отправляясь в новогодние дни в кассу ГТОиБ, не забудьте свои кошельки – оплата за все концерты и феерии принимается только наличными.

Новый год начнется со «Щелкунчика» — куда же без него! Потом небольшая передышка, а начиная со 2 января – веселье буквально каждый день, а 7-го вишенкой на торте – концерт легендарной группы «Бони-М». Итак…

2-3 января – новогодняя феерия «Аве-шоу». Начало в 16 и 19 часов. Цена билета – 1000 и 1500 рублей.

4 января – вручение премии «Урдэл». Начало в 17 часов и 19.30. Цена билета – 1200 и 1800 руб.

5 января – концерт «Рождественский звездопад». Начало в 16 и 19 часов. Цена билета – 1500 и 1800 рублей.

6 января – концерт Лэкиэс. Начало в 16 и 19 часов. Цена билета 1500 и 1800 рублей.

7 января – концерт «Бони-М». Начало в 16 и 19 часов. Цена билета – 3000 и 3500 рублей.

Телефон кассы: 36-06-90.

Театр юного зрителя

4 января – шоу-программа «Наара суох» с участием всех артистов. Начало в 17 часов. Цена билета – 500 рублей.

Для детей – новогодняя сказка «Колокольчик», а после нее – представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и аниматорами.

Со 2 по 7 января начало в 15 часов. Цена билета – 350 рублей.

Не забыли и про дошколят: для малышей 3-7 лет на втором этаже приготовили новогодние интерактивные утренники «Сказочный мирок»с построением песочного городка, ловлей золотой рыбки, собиранием пазлов и даже… борьбой с чудовищами. «Сказочный мирок» ждет вас со 2 по 7 января – в 11, 13 и 15 часов. Цена билета – 200 рублей.

Телефон кассы: 43-35-90.



Бриллиантовый цирк

3 января для тех, кто хочет вспомнить юность, — концерт легендарных ВИА «Веселые ребята», «Добры молодцы», «Аракс» и «Планета-Х». Начало в 19 часов. Цена – 1000, 2000 рублей.

5 января – концерт «Подарок Чысхаана» (на якутском языке). Начало в 19 часов. Цена билета – 800 и 1000 рублей.

6 января – новогоднее супер-хохот-шоу «Хочешь жить – умей смеяться» от участников телепередачи «Кривое зеркало». Начало в 19 часов. Цена билета – 1500 и 2000 рублей.

И, конечно, в Новый год без детских представлений никак! Все каникулы на арене – цирковая сказка «Рождественские истории». 2, 3, 4, 5, 6, 7 января с 12 и 15 часов. Цена – 600, 700, 800 рублей.

Телефон кассы: 42-95-68.

Дворец детского творчества

4-6 января во Дворце детского творчества ребята из музыкально-хореографического театра «Зазеркалье» порадуют всех желающих спектаклем по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» — Спектакль «Живое сердце игрушки».

Стоимость билета: 250 рублей. Начало: 12:00 и 14:00

Справки по тел: 42-81-31

Дом Арчы

Нынешней осенью Дом Арчы прирос Театром кукол «Счастливое детство», и вот на радость детворе – премьера новогодней сказки для дошкольников и младших школьников «Ванька-снеговик» на русском языке. Режиссер – Антонина Суханова. 3, 4, 5 января начало в 11 часов. Цена билета – 300 рублей.

А вот традиционных вечеров Танха придется подождать: начнутся они 11 января и продлятся до 14-го. Начало в 17 часов. Цена билета пока не определена, узнавайте по телефону.

Телефон для справок: 32-13-23.

Дом дружбы народов имени Кулаковского

Если ваш ребенок ждет чуда, его стоит сводить на новогоднее детское представление «ПереZamorozka. Чудеса волшебной магии». 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января начало в 12 часов и 14.30. Цена билета – 300 рублей.

А еще для вас и ваших детей заготовлены четыре фотозоны: «В гостях у Лунтика» (не знаете, кто это такой, спросите у своих детей), «У камина», «Лунная ночь» и «С Новым годом». Можете сфотографироваться, где душа пожелает, а то где вы сейчас камины найдете, да и выходить из дома в такой мороз, чтобы селфиться лунной ночью, даже экстремал не пожелает. А тут все под рукой и вход всего 100 рублей.

3 января – юмористическое шоу «Новогодние потешки» (на якутском языке) с участием Валентины Чирковой, «Кечен кере»… собственно, дальше уже можно не продолжать. И прихватите платок – рыдать будете от смеха. Начало в 18 часов. Цена билета – 600 рублей.

А 6 и 7 января приготовьтесь рыдать дальше, но уже на республиканском фестивале юмора «Без быара». Начало в 19 часов. Цена билета – 1200 и 1500 рублей (телефон для справок: 733-664).

Если же чуда ждете вы, то 13 января – вечер Танха, где можно и погадать, и пройти обряд очищения, побывать на приеме у экстрасенса, ясновидящего, целителя (можете хоть всех обойти, если денег хватит). Начало в 16 часов. Цена входного билета – 300 рублей, но – внимание! – стоимость приема сюда не входит.

Телефон кассы: 32-82-96.

Центр спортивной подготовки «Триумф»

Не пугайтесь, мы не пытаемся загнать вас на сдачу норм ГТО. Просто именно здесь пройдет 6 января юбилейный концертный вечер творческой группы «DETSAT». Начало в 16 и 20 часов. Цена билета – 1500, 2000, 2500, 3000 рублей. А главное – на каждом концерте будет разыгрываться двухкомнатная квартира! Вдруг повезет, и в декабре вы справите новоселье в новом доме.

Телефон для справок: 8-914-110-63-38.