Культура – первична, экономика – вторична: встреча главы с деятелями искусств Якутии

24 декабря глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов встретился с деятелями искусств Якутии.

Встреча прошла в эффективной форме: в ней приняли участие не только деятели искусств, аппарат Министерства культуры и духовного развития Якутии, но еще и члены Правительства республики: I заместитель председателя правительства Алексей Стручков, заместитель председателя правительства, курирующий сферу культуры, Алексей Дьячковский, министр финансов Валерий Жондоров, министр архитектуры и строительного комплекса Вера Кузакова, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева и др. Тем самым, были не только подведены итоги года в области культуры, но и даны ответы на актуальные вопросы, волнующие творческих деятелей с первых уст.

Культура: итоги и задачи. Министр культуры и духовного развития республики Владимир Тихонов в своем докладе озвучил основные события, достижения в области культуры и искусства. Юбилеи крупных театров Якутии, масштабные гастроли по России и в зарубежье, а также высокая оценка профессионального театрального сообщества России служат мощным фактором популяризации театрального искусства республики.

По словам министра культуры, за 2016 год театрами республики по гастрольной деятельности всего организовано 557 мероприятий в 350 населенных пунктах с охватом населения 52713 человек.

Говоря о задачах на 2017 год, Владимир Тихонов наметил несколько путей: «Для того, чтобы сохранить высокий вектор развития театрального искусства, нам нужно сконцентрироваться на трех главных задачах:

Необходимо обеспечить решение насущных материально-технических проблем, которых предостаточно в театрах, как в особых производственных предприятиях, выпускающих духовные ценности; Театрально-зрелищные учреждения нуждаются в постоянном обновлении кадров, владеющими самыми современными навыками и средствами; Создание условий для реализации творческого потенциала наших театров и концертных учреждений, формирование и обновление репертуаров», — сказал министр. По его словам, если деятели культуры, руководство республики и общественность сконцентрируют свои усилия на решении этих задач, то Якутия и далее продолжит свое развитие в свободном творческом пространстве.

От культуры к экономике. В начале встречи Егор Борисов подвел краткие итоги уходящего года. Он сообщил, что, несмотря на все сложности, республика сохранила тенденцию роста основных показателей экономики, достигнутые в последние годы. «Все социальные обязательства будут полностью выполнены. Хороших показателей мы добились не только в промышленности, но и в других отраслях», — заявил Егор Афанасьевич, отметив определенные успехи в образовании, здравоохранении, спорте, общественной деятельности и молодежной политике.

«В культуре также достигнуты новые высоты. Благодаря вашему творчеству и труду создается положительный имидж Якутии», — сказал, обращаясь к участникам встречи, Ил Дархан.

Он в очередной раз подчеркнул, что в его понимании культура – первична, а экономика – вторична, ибо лучше работать и производить может только образованный и культурно развитый человек. Такому человеку под силу решить любую задачу.

В то же время, продолжил глава, культура и экономика взаимосвязаны друг с другом, поскольку от развития экономики напрямую зависит развитие культуры и зарплата трудящихся в этой отрасли. «Мы поддерживаем культуру, чтобы развивалась экономика, а экономику – чтобы развивалась культура, которая помогает пробудить сознание людей. Вот в чем смысл вашей работы, вашего творчества», — сделал вывод Егор Борисов, добавив, что культура и духовность, национальные языки и традиции являются также средством защиты от разрушительного влияния глобализации.

Заработная плата. Как доложил министр финансов республики Валерий Жондоров, в уходящем году после длительного перерыва были организованы гастроли артистов Саха академического театра и Государственного театра оперы и балета имени Д.К.Сивцева – Суоруна Омоллоона по городам России и за пределами страны, увенчавшиеся большим успехом якутян. Министр сообщил, что в этом году в рамках программного финансирования на культуру и духовное развитие было выделено 2 млрд. 390 млн. рублей, а в следующем году будет предусмотрено 2 млрд. 260 млн. рублей.

Егор Борисов также напомнил, что в бюджете 2017 года предусмотрено повышение зарплаты работников культуры в соответствии с требованиями «майских» указов Президента Российской Федерации».

Строительство. Министр архитектуры и строительства республики Вера Кузакова сообщила, что сейчас идет работа по поиску земельного участка для строительства в Якутске нового театра. Егор Борисов в дополнение к сказанному отметил, что в этом году в сельской местности введено 12 объектов культуры, в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 6 объектов.

По словам Ил Дархана, правительству республики было поручено запроектировать большой театр на 1000 зрительских мест с хорошей сценой и надлежащей акустикой. «Как именно будет называться этот театр, определим в ближайшие годы. Но такой объект Якутску нужен, так как республика развивается», — сказал глава. При этом он подчеркнул, что Якутск является столицей республики – научно-образовательным и культурным центром. «Столько театров и учреждений на душу населения в пределах Российской Федерации нет, пожалуй, нигде», — констатировал Егор Борисов.

Также Глава озвучил, что Театру юного зрителя будет предоставлено здание Дворца детства, а школа «Айыы кыhата» переедет в начале следующего года в новую школу.

Гастроли. В ходе ответов на постановочные вопросы, глава дал поручение министерству финансов и министерству культуры республики усилить работу по проведению гастролей и включить в бюджет расходы на это направление отдельной строкой. Также отдельной строкой, согласно указанию Борисова, должны быть включены расходы на приобретение оборудования для театров.

Жилье для молодых. Для решения вопроса обеспечения жильем молодых специалистов культуры Ил Дархан призвал первого вице-премьера правительства – министра экономики Якутии Алексея Стручкова разработать отдельный механизм строительства жилых домов в Якутске для данной категории.

Министерству науки и образования, а также министерству культуры совместно с окружной администрацией в соответствии с запросами театральных артистов предстоит подумать над организацией специальных детских садов для работников культуры, с учетом того, что у них – особый режим работы.

Кроме этого, на встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся проведения строительных работ в Русском драматическом театре, подготовки кадров, заработной платы работников Арктического государственного института культуры и искусств, строительства здания для Нюрбинского государственного передвижного драматического театра и театра Олонхо.

Подводя итоги разговора, Егор Борисов поздравил деятелей культуры с наступающим Новым годом, поблагодарил их за творческий труд и вклад в развитие республики, пожелал успехов в работе и личной жизни. «Ваши заслуги, высокий уровень исполнительского мастерства отмечают и министр культуры страны, и многие губернаторы регионов России», — поделился Ил Дархан.

В завершение мероприятия глава республики вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).