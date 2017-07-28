Николая Кульбертинова возвращают в Якутск?

Начальник городской полиции Юрий Левин вышел на пенсию и уже несколько месяцев назад передал управление отделом своему заместителю Алексею Гарагуле.

Полковник полиции Юрий Левин приступил к исполнению обязанностей начальника межмуниципального Управления внутренних дел «Якутское» 2 марта 2015 года. Он сменил Николая Кульбертинова, который был освобожден от должности после пьяной драки высших офицеров управления на новогоднем банкете.

Временно исполняющим обязанности начальника был назначен подполковник полиции Алексей Гарагуля.

Об этом сообщило ЯСИА 5 июля.

Как стало известно https://sakhatime.ru на днях будет подписан указ о назначении полковника полиции Кульбертинова Николая Ивановича на должность начальника МУ МВД России «Якутское» с 1 августа 2017 года, освободив от должности начальника Отдела МВД России по Оймяконскому улусу.