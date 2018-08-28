Кулаковский и экодуховность или почему будущее зависит от нас

Три дня без мобильной связи и интернета.

Три дня только река Амга, ночное небо, разговоры у костра, в балагане, и самое главное, общение вокруг нашего великого мыслителя и философа Алексея Елисеевича Кулаковского.

270 км с Якутска до села Мындагай, 8 часов в дороге? и мы на прекрасной благодатной Чурапчинской земле в лагере «Дабаан», где в своё время занимались знаменитые борцы Д.П. КОРКИНА.

Как только вступаешь на эту землю, ты забываешь обо всем: открывается шикарный вид с мыраана – величественная река Амга и прекрасная природа, которая её окружает. Вот отсюда, с этого ощущения и начинается работа форума «Амма кырдалын ыччата» — это любовь к родной земле и бережное отношение к природе.

Здесь собрались неравнодушные люди — представители Таттинского, Амгинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского, Оленёкского, Оймяконского улусов и наслегов, которые стремятся улучшить жизнь на селе, опираясь на мудрые советы и наставления нашего великого прорицателя и духовного лидера народа Саха А.Е.Кулаковского.

Именно Алексей Елисеевич заложил фундамент письменной литературы народа саха, создал золотой фонд якутского литературного языка. Сколько бы времени не прошло, его мысли, идеи будут связующей нитью поколений якутского народа.

Форум собирает абсолютно разных людей: с разными профессиями, интересами, мнениями, взглядами на жизнь, объединяет одно — желание делиться своими знаниями и получить новые знания. Среди участников: лидеры молодежи, специалисты сельских поселений, ученые, предприниматели, общественники, экономисты, экологи. Уникальность форума в формате – здесь нет организаторов и участников, здесь каждый является учеником и учителем, нет возрастных ограничений – здесь непрерывная связь поколений.

Современный быстро меняющийся мир диктует свои условия – постоянное каждодневное саморазвитие, курсы повышения, новые методы управления, ставятся глобальные цели, в круговороте событий всегда не хватает времени — среди всего этого теряется баланс «Человек и природа», о чём и писал Кулаковский.

В целях выхода на существующие угрозы перед будущим поколением в рамках форума была организована стратегическая сессия – итоги, выявленные рабочей группой неутешительны: потеря родного языка и национальной самобытности приведёт к обезличиванию якутского народа. И в этой связи участники вышли на осознание следующего: надо сохранить духовный стержень, так как именно национальный стержень, а не экономическое благосостояние является источником истинной силы народа, способности к дальнейшему развитию. Возможность предотвращения угрозы увидели в стратегическом развитии сельских территорий с учетом региональных и национальных особенностей, основываясь на трудах А.Е.Кулаковского.

Форум был посвящен юбилейным датам научных руководителей Амма кырдалын ыччата — 70-летию со дня рождения академика, видного общественного деятеля Людмилы Реасовны Кулаковской и 80-летию первого якутского ученого-атомщика Иогана Егоровича Максимова.

В рамках Форума прошел круглый стол «Культивизация по А.Е.Кулаковскому», открытая переговорная площадка-«Өксөкүлээхтии олоруоҕуҥ», квест «Письмо якутской интеллигенции А.Е. Кулаковского», стратегическая сессия «Развитие сельских территорий», презентация-выставка, посвященная Л.Р.Кулаковской, доклад о сакральном туре «Ус кут-Ус сэргэ», мозговой штурм «План работы по внедрению идей А.Е.Кулаковского до 2022».

По итогам работы была принята следующая резолюция:

— создать рабочую группу и план проекта «Культивизация по А.Е.Кулаковскому» до 2022 года,

— начать подготовку к I Всемирному Конгрессу якутян,

— поднять вопрос о включении трудов А.Е.Кулаковского в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,

— разработать электронную книгу и аудиокнигу по трудам А.Е.Кулаковского;

— подготовить книгу для управленцев нового формата (переложение на современный лад послания «Якутской интеллигенции»), распространить его в качестве готового инструмента,

— продвигать духовно-сакральный тур «Ус кут-ус сэргэ» (Чурапчинский-Верхневилюйский-Оймяконский улусы, где находятся сэргэ, установленные Кулаковским);

— поднять вопрос о включении реки Амга в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как одной из чистейших рек мира.

Кроме того, в ближайшее время будут организованы и проведены республиканская школьная олимпиада «Мы — XXI век», посвященная великому сыну народа саха А.Е. Кулаковскому и Всероссийская научная конференция с международным участием, проводимая 9-10 октября 2018 г. СВФУ им. М.К. Аммосова и Институтом А.Е. Кулаковского «Современные проблемы исследования национальной классики», посвященная 70-летию Л.Р. Кулаковской.

В качестве организатора и докладчика со стороны семьи Кулаковских на форуме работала Анастасия КУЗНЕЦОВА – дочь Людмилы Реасовны Кулаковской, заведующая лабораторией Института А.Е. Кулаковского, которая продолжает дело своей матери.

«Алексей Елисеевич в своем послании «Якутской интеллигенции» обращался к вам: неравнодушным, образованным, духовно развитым людям, от которых зависит будущее нашей республики» — отметила Анастасия в своём выступлении, обращаясь к участникам форума.

Одним из почётных гостей стала Милкица ВУЛЕТИЧ (Белград, Сербия), которая будет организатором международного мероприятия в марте следующего года в Сербии по творчеству лингвиста и основателя сербского языка Вука КАРАДЖИЧА и Алексея КУЛАКОВСКОГО (параллель известных деятелей).

Также, на экодуховном форуме присутствовали создатель первого в мире Музея Солнца Валерий ЛИПЕНКОВ (Новосибирск) и профессор Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Валерий РОММ.

Благодарим за поддержку и сотрудничество:

Департамент по вопросам местного самоуправления Главы РС(Я) и Правительства РС(Я);

Министерство по делам молодежи и семейной политике РС(Я);

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я);

МО «Таттинский улус (район)»;

МО «Чурапчинский улус (район)»;

МО «Амгинский улус (район)»;

МО «Верхневилюйский улус (район)»;

Бизнес-школа РС(Я);

СВФУ им.М.К.Аммосова;

Институт А.Е. Кулаковского;

Общество «Знание»;

Ассоциация молодых экономистов РС(Я);

Пространство коллективной работы «Точка кипения-Якутск»;

ИП Варламов Андрей Герасимович;

ИП Крылов Александр Владимирович.