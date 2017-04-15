Кухни с фотопечатью – это сравнительно новый сегмент мебели. Почему разговор пойдет именно о кухнях, а не в целом о мебели? Потому, что так сложилось, что 80% фасадов с фотопечатью это именно кухонные фасады, оставшиеся 20% это в основном створки шкафов-купе. Кстати, фотопечать на фасаде явление недавнее, но нельзя сказать, что это уникальный продукт, идея которого появилась из ничего. Фотопечать на фасадах в силу развития технологий поначалу появилась просто, как дешевая и быстрая замена росписи и декупажу. И уже позже фотопечать стала продвигать свои, оригинальные и доступные только ей идеи дизайна.

Теперь разберемся с технической частью. Что такое «фотопечать»? Если простыми словами, то фотопечатью называют технику машинного нанесения цветного изображения фотографического качества на практически любую гладкую поверхность. Откинув детали можно с натяжкой сказать, что это большой, промышленный принтер печатающий картинку не только на бумаге, но и на других гладких, но не обязательно плоских поверхностях из различных материалов, от холста до керамики.

А на какие материалы обычно наносится фотопечать в кухонных гарнитурах? Кухни с фасадами МДФ, покрытыми пленкой ПВХ – в большинстве случаев фотопечать используется для украшения фасадов недорогих кухонных гарнитуров из МДФ, что дает эффект «дешево и сердито», а если правильно и со вкусом подойти к выбору изображения, то может выйти и оригинально и стильно. Даже пара фасадов по центру с удачным рисунком могут заставить невзрачную и простенькую кухню заиграть по-новому. Последнее время, из-за удешевления фотопечати, ей стали пытаться заменить фрезеровку и декоративные элементы, создавая видимость объемности фасада.

Гораздо реже фотопечать используется на фасадах кухни из пластика или ЛДСП. И совсем редко, если не сказать никогда, на фасадах окрашенных краской или эмалью и фасадах кухни из массива.

Вот, в общих чертах, все, что нужно знать рядовому покупателю для общего представления о продукте.

Нелишне будет добавить, что в кухне фотопечать часто используется не только на фасадах, но и на стеновой панели.

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