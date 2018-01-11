Информационное сообщество задалось вопросом, куда пропал Ил Дархан? В самом деле, на декабрьской встрече с главными редакторами ведущих СМИ Егор БОРИСОВ заявил, что отдыхает в новый год не более двух – трех дней. Он отметил, что уже в первых числах января начнет работу.

Обычно почти о всех встречах, объездах, совещаниях главы сообщается на его персональном сайте, и сайте госорганов республики. А тут, как справедливо заметили коллеги, все каникулы не было никаких обновлений. Даже с Новым годом и Рождеством глава республики поздравил «оптом», за один раз.

Сегодня, правда, на персональном сайте Егора Борисова появилось поздравление в адрес Артура АЛЕКСЕЕВА в связи с его 70-летием. Но подобный текст не объясняет, куда пропал и чем занимается глава республики, обычно информационно открытый.

Этот вопрос SakhaLife адресовал Станиславу ПЛАТОНОВУ, помощнику главы республики, на практике часто выступающему в роли пресс-секретаря.

— Егор Афанасьевич в эти дни работал в Москве, встречи с руководителями федеральных министерств и ведомств. Уже завтра он будет в Якутске. Запланированы рабочие совещания, расширенная планерка с членами правительства республики и администрации главы и правительства. Пройдут установочные совещания на 2018 год, будут подведены итоги персональных поручений главы за 2017-ый. В ближайшее время планируем провести пресс-конференцию Ил Дархана.