Куда пойдут деньги от продажи акций АЛРОСА-Нюрба и избавится ли «Комдрагмет» от ресторанов

Куда пойдут деньги от продажи акций АЛРОСА-Нюрба и избавится ли ГУП «Комдрагмет» от непрофильных ресторанов – эти и другие «горячие» вопросы стояли на повестке дня Координационного совета по предпринимательству при главе республики, прошедшем под председательством депутата Ил Тумэна Виктора ФЕДОРОВА, сообщает Storm24.media.

Первым выступил министр инвестиционного развития и предпринимательства республики Антон САФРОНОВ. Он вкратце сообщил, над чем сегодня работает министерство, остановившись на вопросах включения малых и средних предприятий республики в цепочку снабжения крупных недропользователей и поиск инвестора для строительства трехзвездочного отеля.

Министерству инвестиционного развития и предпринимательства было предложено проводить презентации не за рубежом, а в Якутии, и искать в первую очередь местных инвесторов на тот же трехзвездочный отель. Ну а если не найдется местных — пробовать вести поиски за границей.

Директор ГАУ «Технопарк «Якутия» Анатолий СЕМЕНОВ также рассказал о деятельности Технопарка, его резидентах и их достижениях. Так, основной целью создания Технопарка Якутии, который был создан пять лет назад, является коммерциализация инновационных проектов и трансфер новых технологий. Выручка за эти пять лет составила 1 млрд 144 млн рублей. Налоговые отчисления – порядка 300 млн рублей, прибыль – также около 300 млн руб.

Основные виды деятельности инновационных предприятий Технопарка «Якутия» — это энергоресурсосбережение и энергоэффективность, биотехнологии (агробиотехнологии и биомедицинские технологии), а также транспорт и транспортная инфраструктура.

В качестве наиболее успешных проектов были названы якутские краски производства ООО «Бигэ», которыми на сегодня покрашено более 150 зданий Якутска.

«Любой резидент может зайти в Технопарк и уже через три года получить землю, чтобы начать свое производство», — отметил Анатолий Семенов.

От лица АО «Венчурная компания «Якутия» выступил заместитель генерального директора Василий ЕФИМОВ. Уставный капитал компании составляет порядка 500 млн рублей, освоено около 400 млн руб. Ефимов продемонстрировал, в какие проекты были вложены средства и какие из них принесли доход.

По первому пункту в протокол включили решение вопроса взаимодействия крупных недропользователей и крупных компаний с участием государства с малым и средним бизнесом в части выделения заказов при проведении закупок.

Депутат Ил Тумэна Владимир ФЕДОРОВ предложил возродить школу наставничества для молодых предпринимателей. Было высказано мнение, чтобы опытные бизнесмены читали лекции, заслушивали предложения молодых предпринимателей, отбирали их, брали под свою опеку, входили в уставный капитал и совместно внедряли свои проекты.

Поступило предложение сформировать полную информацию по местным товаропроизводителям с тем, чтобы при осуществлении государственных и муниципальных закупок предпочтение отдавалось в первую очередь местным товаропроизводителям.

Еще одно предложение – поддержка Технопарка государственными заказами. По мнению председателя КС по предпринимательству Виктора ФЕДОРОВА, технопарку следует выполнять государственные и муниципальные задачи, которые ему должно ставить в виде госзаказов государство .

Во время обсуждения прозвучало интересное и неожиданное предложение о расходовании средств, вырученных с продажи акций АЛРОСА-Нюрба. Как было отмечено на совещании, глава Якутии Егор БОРИСОВ ранее сообщал, что порядка 1-1,5 млрд рублей от продажи акций АЛРОСА-Нюрба будет направлено в Инвестиционный фонд. В этой связи предпринимателям было рекомендовано сформировать предложение по использованию этих средств.

По второму вопросу выступала Татьяна БРАВИНА, заместитель министра инвестразвития республики. На сегодняшний день составлением рейтингов инвестклимата занимается Агентство стратегических инициатив (АСИ). По мнению многих предпринимателей, эти рейтинги далеки от действительности. Поэтому было предложено обеспечить участие представителей бизнеса в работе экспертных групп по оценке благоприятного инвестиционного климата.

Был поднят вопрос поддержки микробизнеса – в частности, внедрение контрольно-кассовых аппаратов. Обсудили и вопрос правомерности регулирования тарифов судов на воздушной подушке.

Координационный совет вновь поднял тему акционирования ГУП «Комдрагметалл» с тем, чтобы определить четкую функцию компании. Как известно, сегодня у ГУПа есть непрофильные активы в виде ресторанов и кафе, которые предлагается передать в залоговый фонд или в аренду предпринимателям.

Встал вопрос о возобновлении работы правительственной комиссии по поддержке развития малого и среднего бизнеса. Такая комиссия ранее была создана под председательством Галины ДАНЧИКОВОЙ. При новом премьер-министре, которым стал полгода назад Евгений ЧЕКИН, эта комиссия не собиралась ни разу.

Члены Совета не успели обсудить третий вопрос повестки дня – о тарифной политике и устранении административных барьеров в сфере подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. С информацией по этому вопросу должна была выступить Ирина ВЫСОКИХ. Этот вопрос было решено обсудить электронно.

На следующем заседании Координационного совета будут заслушаны отчеты по выполнению принятых постановлений. Таким образом будет подведен итог годовой работы Совета.

В конце совещания были вручены награды, главной из которых – «Лидер перемен» — была удостоена председатель постоянной комиссии Ирина Высоких.