Куда пойдет уволенный замминистра?

Сегодня, 5 июня опубликован указ Ил Дархана об отставке замминистра по делам молодежи и семейной политике Алексея ЩЕРБАКОВА «в связи с переходом на другую работу». И хотя Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) разразился на эту тему отдельным пресс-релизом, новое место, ради которого высокопоставленный чиновник отправлен в отставку, постеснялся назвать, ограничившись публикацией малоинтересной биографической справки.

Так где теперь будет работать Алексей Александрович? SakhaLife попытался навести собственные справки. Источник, близкий к Минкультуры сообщает, что, скорее всего, Щербаков будет назначен директором Якутского музыкального коллежа им. Марка Жиркова.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU