Куда потратили миллионы, выделенные Якутии на создание крупнейшего туристического кластера

В Якутии выясняют, куда были потрачены сотни миллионов рублей, выделенных на создание крупнейшего в регионе туристического кластера, передает РЕН ТВ.

Архитектурно-этнографический комплекс «Лесная слобода», национальный парк общей площадью почти 50 гектаров. Все это должны были построить, но в чистом поле нет даже намека на то, что это место – туристический кластер под названием «Северная мозаика». При помощи государства были подведены все коммуникации, но к ним так никто и не подключился.

Чиновники обещали создать здесь настоящее «царство зимы». Название оправдали: стройка уже несколько лет заморожена, а туристов просят подождать. Чтобы было не скучно, сделали аттракцион за 20 млн рублей.

Когда будут готовы объекты, чиновники из якутского ведомства по делам развития туризма не уточняют. Хотя в документе четко прописан срок сдачи объекта – 2018 год. Общий объем выделенных денег — 365 млн рублей. Деньги были потрачены на создание первичной инфраструктуры. Официальный ответ министерства на наш запрос.

«В настоящее время все средства освоены, на территорию кластера подведены ключевые инфраструктурные объекты: автомобильная дорога, сети газоснабжения, пожарные резервуары, автостоянка, освещение и водоочистные станции», — говорится в сообщении.

Грандиозный по замыслу проект, который должен был рассказать об укладе народов Севера, вскрыл совсем другие традиции. По факту нецелевого использования бюджетных средств начала проверку прокуратура.

Строительство туристического кластера прокуратура взяла под свой контроль, а чиновники вместо того, чтобы успеть сдать в срок национальную жемчужину Севера, ищут инвесторов, обещая резидентам земельный участок и кредиторов, но уже не на туристический кластер, а на всю республику. Аукцион на почти 1 млрд рублей объявил Минфин Якутии.

