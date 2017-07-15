Куда полетел Егор Борисов?



Егор Борисов вышел в прямой эфир в сети Инстаграм.

За его полетом в неизвестном направлении наблюдало около 400 пользователей. Люди желали ему счастливого пути, а также интересовались, полетел ли глава тушить пожары. Пытались задавать ему вопросы, насчёт заработных плат и других проблем. Жители 17 квартала спрашивали о судьбе застройки квартала, а жители сгоревшего дома по Лизы Чайкиной просили помощи. Кроме того, помощь от правительства ждут пострадавшие от паводка в Абыйском улусе.