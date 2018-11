Кубок Мира-2019 по вольной борьбе может пройти в Якутске

View this post on Instagram

Радостная новость из Москвы! Только что Федерация спортивной борьбы России официально сообщила, что Кубок Мира-2019 по вольной борьбе этой весной может состояться в России — после восьмилетнего перерыва, в последний раз наша страна принимала Кубок в 2011 году. И местом проведения Кубка Мира может стать город Якутск! Летом я предложил для проведения Кубка Мира-2019 город Якутск президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Геразиевичу Мамиашвили и главному тренеру сборной России по вольной борьбе Дзамболату Ильичу Тедееву. Мы потом неоднократно встречались и обсуждали этот вопрос. В переговорах с ними и с Международной Федерацией вольной борьбы активно участвовал наш прославленный борец, депутат Ил Тумэн Виктор Николаевич Лебедев. Принципиальная договоренность между Российской и Международной Федерациями спортивной борьбы насчет места проведения Кубка Мира-2019 была достигнута во время последнего чемпионата мира по борьбе, шансы на одобрение заявки очень высокие. В таком случае с 15-18 марта впервые в истории нашей республики в Якутск приедут 8 крупнейших сборных мира по вольной борьбе! Уверен, что мы сможем провести эти соревнования на достойном уровне, и такое крупнейшее международное спортивное мероприятие, как Кубок мира по вольной борьбе поднимет и укрепит статус Якутска как спортивного центра мирового уровня. Уверен, немного найдется в мире мест, где любят вольную борьбу так же сильно, как в Якутии, и наши болельщики заслужили этот подарок. #вольнаяборьба #спорт #якутскиеспортсмены #якутия #спортякутиии