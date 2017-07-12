Кто же такой отец Мелетий?

Отец Мелетий, в отношении которого возбуждено уголовное дело, 20 апреля был определен исполняющим обязанности настоятеля Покровского храма в Паттайе (Таиланд), об этом пишет SakhaDay.

Журналист издания изучила материалы СМИ, поговорила с близкими иеромонаха и написала, что отец Мелетий приехал в Якутию с Епископом Якутским и Ленским Зосимой. Познакомился с игуменом Зосимой в Даниловом монастыре в Москве. Именно будущий владыка позвал его в 2004 году в Якутскую Епархию.

Отец Мелетий был при Зосиме келейником, то есть заботился о доме и быте архипастыря. Всюду сопровождал его.

Когда Владыка Зосима открыл в 2010 году Православную Свято-Иннокентьевскую гимназию Якутской и Ленской епархии, ни у кого не возникло тени сомнений в том, что руководить ею будет Мелетий.

После смерти Владыки в 2010 году, отец Мелетий, по его признанию, долго думал, оставаться ли ему в Якутии. Как он признавался в интервью, ему приснился сон, в котором Владыка посоветовал ему остаться. И никогда не жалел об этом.

Нашел общий язык и с новым епископом Илией, возглавлявшем кафедру менее года, и со следующим — Романом.

В 2013 году епископ Роман назначил его благочинным Спасского мужского монастыря Якутска с сохранением всех прежних обязанностей.

Никаких нареканий в его отношении не было. Но в этом году, возможно почувствовав неладное, он срочно оставил руководство якутской православной гимназией — его пригласили в Таиланд.

7 марта 2017 года архиепископ Якутский и Ленский Роман провел совещание, на котором поблагодарил за понесенные труды бывшего директора гимназии иеромонаха Мелетия (Ткаченко). На сайте Епархии сообщается, что Мелетий в ближайшее время направляется на новое послушание для окормления паствы Русской Православной Церкви за рубежом. В связи с этим полномочия директора переданы иерею Максиму Степанюку, который бок о бок работал вместе с Мелетием.

С 20 апреля иеромонах Мелетий был определен исполняющим обязанности настоятеля Покровского храма в Паттайе. Он пришел вместо иерея Дмитрия Савенкова, завершающего свое служение в Таиланде и возвращающегося на Родину.

И 2 мая, в храме Всех Святых гор. Паттайи, он уже принял участие в богослужении по случаю дня памяти святой блаженной Матроны Московской.

Как утверждают его друзья, отец Мелетий был в большом недоумении, узнав о двух заявлениях, и срочно прибыл, чтобы разобраться в недоразумении.