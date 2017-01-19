Кто заменит Марину Силину в Гордуме?

На днях оперная дива Марина СИЛИНА назначена заместителем министра культуры и духовного развития Якутии. То есть, теперь она является государственным служащим. И не может впредь совмещать с деятельностью депутата Якутской городской Думы согласно действующему законодательству.

Напомним, что Марина Владимировна была избрана по партийному списку «Единой России». Стало быть, нет необходимости объявлять новые выборы в Центральном округе №7 Якутска. Партия введет в столичный парламент следующего по партийному списку.

На этот час Марина Силина пока не написала заявление о сложении полномочий, ответила на вопрос SakhaLife Туйаара ИЛЛАРИОНОВА, руководитель местного исполкома партии «Единая Россия». Пояснила она и обычный в таких случаях регламент.

Депутат пишет заявление о сложении им своих полномочий. Сессия принимает сложение депутатом мандата. Далее решение сессии Якутской городской Думы передается в ТИК Якутска. ТИК своим решением передает мандат следующему по партсписку кандидату и направляет свое решение в представительный орган. На ближайшей сессии принимается решение о признании полномочий данного депутата.

В Якутской городской Думе как раз сейчас идет такой процесс. Сложил свои полномочия Александр ИЛЬИН, избранный по партсписку ЕР по Студенческому округу №5. В конце ноября он был назначен мэром главой Октябрьского округа. Вместо него заступает следующий по партсписку ЕР. Дария ГАБЫШЕВА, бывшая на момент выборов студенткой, написала отказное заявление, так как по семейным обстоятельствам переехала в Санкт-Петербург. И в Гордуму идет третий в списке ЕР — Николай Анатольевич ПОТАПОВ, на тот момент директор ООО УК «Северо-Восточная коммунальная компания».



А кто же заменит Марину Силину? Чувствуется, что в Якутской городской Думе не хотят раньше времени называть персоналии. Но партийные списки были обнародованы еще в период выборов 2013 года, и находятся в открытым доступе. Согласно им, после Силиной по Центральному округу №7 Якутска, идет АРХИПОВА Галина Ивановна, на тот момент ведущий специалист ГКУ РС(Я) «Государственное национальное хранилище кинодокументов о РС(Я)», сейчас специалист Торгово-промышленной палаты Якутии, активист первичного отделения партии.

К слову сказать, на праймеризе партии она набрала меньше всего голосов в округе. Лидировал Владимир БУЛКИН – 396, за ним шел Валерий ЛЮТЫЙ – 331, третьей оказалась Марина СИЛИНА – 121, замыкала Галина АРХИПОВА – 110. Тем не менее, партия выдвинула на выборы своим официальным списком Силину и Архипову. А Булкин сам написал заявление, чтоб его исключили из партсписка. И сейчас Силина перешла на госслужбу, так что Архипова, надо полагать, станет депутатом Якутской городской Думы после прохождения всех необходимых в таких случаях, формальностей.