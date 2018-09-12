Кто в парламенте Якутска?

9 сентября в единый День голосования жители столицы выбрали Главу Республики Саха (Якутия), Главу городского округа «город Якутск», депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и депутатов Якутской городской Думы. В этот день состоялись всенародные выборы, которые и определили состав городской Думы на последующие пять лет, как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Явка избирателей города Якутска составила 44,35 процентов. Полномочия депутатов городской Думы IV созыва официально будут подтверждены на первой сессии. Партиям для получения мандата в городскую Думу необходимо было набрать 5 процентов голосов. Для победы в одномандатном округе достаточно простого большинства.
От Всероссийской политической партии «Единая Россия» в состав депутатского корпуса прошли 11 одномандатников – Прасковья Козлова, Владимир Аммосов, Алексей Осипов, Алевтина Эверстова, Николай Васильев, Владислав Дмитриев, Юлия Федорова, Феликс Романов, Саргылана Васильева, Андрей Лебедев, Сергей Черных.
По партийному списку у «Единой России» 6 мандатов: Евдокия Евсикова, Софрон Новгородов, Степан Павлов, Иван Салатюк, Альберт Семенов, Наталья Пахомова. Таким образом, в составе Якутской городской Думы от партии «Единая Россия» будут представлены 17 депутатов, это — 56,6 процентов.
Якутская «Справедливая Россия» провела одного одномандатника – Веру Никифорову, по партийным спискам проходят – Ольга Саргыдаева, Денис Васильев, Марианна Прокопьева.
Кандидаты от КПРФ получают четыре мандата, в новый состав гордумы войдут: Александр Яковлев, Айаан Васильев, Надежда Андросова, Кузьма Тарабукин.
От политической партии «Гражданская платформа» прошли одномандатник – Марианна Андреева, по партспискам – Анатолий Кырджагасов.
От «ЛДПР» депутатом будет Владислав Теппор. Также в новый состав гордумы вошли самовыдвиженцы: Станислав Сивцев, Артак Бежанян. По предварительным данным таков будет состав будущей Думы.
Из предыдущего состава переизбрались десять депутатов: Владимир Аммосов, Алевтина Эверстова, Николай Васильев, Сергей Черных, Ольга Саргыдаева, Айаан Васильев, Анатолий Кырджагасов, Станислав Сивцев, Артак Бежанян, Денис Васильев
В новом созыве выросло количество женщин до 11 депутатов, 6 из которых представляют Единую Россию. 36,6% депутатов Якутской городской Думы представительницы прекрасного пола.
9 мандатов достались молодежи, притом все избраны от «Единой России». Стоит отметить, что три мандата получило молодежное крыло Партии, это молодогвардейцы Софрон Новгородов, Степан Павлов, Алексей Осипов.
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