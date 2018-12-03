Кто управлял Якутском в 19 веке

Какие доходы и налоги собирали в дореволюционном Якутске и на что тратили деньги из городского бюджета? Наконец, какая зарплата была у чиновников городской управы в 1870-е годы. Об этом в исторической рубрике «Эхо столицы».

О чем думала первая городская дума

145 лет назад, 14 декабря 1873 года, были проведены первые выборы в Якутскую городскую думу. Что предшествовало тому, что в далекой Якутской области были проведены выборы в городскую думу, были созданы органы самоуправления?

Как известно, Якутская область на правах губернии получила в 1852 году. В результате административных реформ того времени в области возникли новые формы самоорганизации городского населения, институты выборной практики: городская дума, городской голова, городские гласные, были введены мировые судьи, расширились полномочия инородных управ и родовых управлений.

Выборы на городских, наслежных и улусных собраниях становились повседневной практикой в жизни населения Якутской области. Это отмечает кандидат исторических наук, научный сотрудник Института гуманитарных исследований СО РАН Саргылана Никитина в своей работе «Город Якутск и административные реформы в Восточной Сибири в XIX веке».

Согласно «Городовому положению» 1870 г. на создаваемые городские органы самоуправления (городские думы и городские управы) возлагались административно-хозяйственные задачи руководства жизнью города. Круг их вопросов касался городского благоустройства: ремонт, освещение, отопление общественных зданий, создание транспортной инфраструктуры – обустройство дорог и мостовых, заведывание учебными, медицинскими, благотворительными учреждениями, городской торговлей, городскими налогами и кредитов.

Голосовали не все, а только богатые

По законам дореволюционной России в выборах могли принять участие только налогоплательщики: купцы, состоятельные мещане, мелкие ремесленники, домовладельцы, зажиточные крестьяне.

«14 декабря в Якутске состоялись выборы 30 гласных городской думы. Правом голоса на выборах в думу пользовались лишь те граждане, кто «бездоимочно» уплачивал в казну налог с недвижимого имущества и торгово-промышленных заведений. В списки избирателей, составленном городским правлением, в первый разряд наиболее богатых граждан г.Якутска были записаны 15 человек, во второй разряд – 42 менее состоятельных горожанина, в третий – 239 мелких домовладельцев.

В результате голосования на выборах в городскую думу были избраны: 8 чиновников, казачий сотник, 4 священника, 11 купцов и 6 состоятельных мещан. Гласные думы избрали членов городской управы: городского главу и двух членов управы. Срок полномочий гласных дум и членов управы был установлен на четыре года» (из кн. А.Калашникова «Якутия. Хроника. Факты. События»).

Первый мэр Марков

Первым городским головой из состава гласных Якутской городской думы в 1873 году был избран Н.В. Марков. В Якутске проживали Марковы, из казаков. Возможно, первым городским головой был избран Николай Васильевич Марков, купец, крупный жертвователь в пользу церквей Якутской епархии (по данным сайта YakutskHistory.net).

«Почему право избирать и быть избранными было только у богатых?» – спросят многие.

Право голоса на выборах 1873 года имели 297 человек, обывателей, из них в выборах приняли участие только 79 человек или немногим ¼ от имевших право голосовать. Отметим, что по данным 1865 г., население г.Якутска составляло 5260 человек обоего пола.

Богатые платили налоги. Они шли в городскую, казну. А распоряжалась ими Городская дума. Соответственно, куда направить поступившие налоги, как распорядиться деньгами городского бюджета, должны решать налогоплательщики Якутска через своих представителей, гласных Городской думы. Таковы были избирательные законы тех лет.

Голова из гордумы

Еще одна особенность управления тех лет – из своего избранного состава Городская дума выбирала городского голову и членов городской управы, исполнительного органа, мэрии города Якутска тех лет.

Городской голова возглавлял думу и управу, координируя работу этих учреждений. В свою очередь деятельность гордумы и городского головы контролировалась губернатором области через рассмотрение дел на губернском по городским делам присутствии, в состав которого входили губернатор, областной прокурор, старший советник областного правления, городской голова или старший член управы, секретарь.

Городская дума и управа располагались в каменном Гостином дворе, сейчас – площадь Ленина.

Кадры решают все

Якутская городская управа состояла чаще не более чем из 3 человек.

В 1876 году городской голова Марков обратился с предложением о сокращении сметы расходов на содержание «управы предстоящих выборов», ограничившись двумя членами, так как «объект занятий даже для двух человек недостаточен». При этом возник спор: гласные управы не хотели добровольно отказываться от жалованья в 800 рублей. Поэтому кого увольнять, предстояло выбрать по жребию. Помимо городского головы и членов управы, были также бухгалтер и городской секретарь. А из 30 гласных Городской думы должны были избрать торгового словесного судью, маклера и нотариуса. Городская управа имела постоянную канцелярию. В 1877 году к трем писцам, перегруженным делопроизводством, с годовым жалованием 120 рублей, были принят четвертый.

Зачем Якутску городовая бабка?

Доходы на 1873 год по г.Якутску составляли 14 008 руб. 93 коп.; расходы – 15 796 руб. 90 коп. Дефицит – 1 788 рублей.

Деньги расходовались на:

— содержание пожарной части (совр. ПБ, ГО и ЧС);

— городского общественного управления (органы власти);

— приходского училища (образование);

— полицейской и пожарной команд (государственная безопасность);

— отопление и освещении их помещений (ЖКХ, городское хозяйство);

— зданий общественного и полицейского управлений (ЖКХ);

— воинскую потребность (государственная безопасность);

— отопление и освещение тюрьмы (ЖКХ);

— квартирное довольствие городовой бабке (современный аналог «Безопасный город»; сообщала о нарушениях, нарушителях);

— полицмейстеру;

— полицейским надзирателям;

— на исправление канав, мостов и улиц (ЖКХ).

Что еще можно узнать из архивных документов о деятельности городской управы, администрации города Якутска 1870-х годов 19 века?

Главным вопросом заседания Городской управы в январе 1877 года был бюджет, точнее его расходные статьи на «содержание должностных лиц якутского городского общественного управления под председательством купца Силина, избранного 1-м разрядом городских избирателей».

Силин Иван Иванович – купец 2-й гильдии, владелец торгового дома «И.И. Силин» — имел магазины в г.Якутске; в1880 г. впервые организовал доставку грузов из европейской России через порт Аян в Якутскую область; известно также товарищество «Торговый дом наследника И.И. Силина».

Как видим, избранные гласные Якутской городской думы второго созыва, городским головой выбрали купца Силина. Городской голова в те времена, как мы помним, еще и возглавлял городскую думу.

Что можно было купить на зарплату в 19 веке?

Скажем сразу, много всего. Наверное, в Якутске того времени не было товара, какой могли бы себе позволить купить служащие городской управы.

В архивных документах сохранились данные, какую зарплату получали чиновники городской администрации в 1877 году.

Городской голова, мэр города Якутска конца 19 века получал 1200 – 1800 рублей в год, т.е., в месяц он получал от 100 до 180 рублей. Старшему члену управы – 1000 рублей, младшему (полагалось 2 младших члена) – 800 руб., городскому секретарю была положена зарплата – 900 рублей в год.

Отметим, что и в те годы в целях экономии городских средств было предложено сократить одного делопроизводителя с жалованьем в 600 руб. в год. Функции делопроизводителя должен быть исполнять городской секретарь, и так совмещавший дела по городской управе и Городской думе.

Для сравнения жалования городских чиновников приведем цены на продукты в Якутске середины 19 века: пуд (16 кг) ржаной муки стоил 50-70 копеек, пшеничной – 1 рубль. Пуд мяса стоил 60-70 копеек. Пуд топленого сливочного масла можно было купить за 3 руб. 83 коп.

Сахар, чай считались предметом роскоши и стоили еще дороже: пуд сахара – 10 рублей, фунт (450 граммов) чая — от 1,5 до 2 рублей в зависимости от сорта.

Бухгалтеру к получаемым им 500 руб. прибавили сверх этого 100 рублей. И, наоборот, из-за небольшой нагрузки торгового словесного судьи, исполняющего также обязанности маклера и нотариуса, жалованье снизили до 180 рублей в год. При этом оговорив, что в случае отказа от этих условий, обязанности будут переданы другому члену городской управы, причем безвозмездно в целях уменьшения городских расходов.

Между тем торговый словесный судья курировал деятельность конкурсного управления, в компетенцию которого входили выдача лицензий на право торговли и контроль за торгующими. В общем, от него зависело, кто будет торговать и чем. Не последний человек в администрации города Якутска 1877 года.