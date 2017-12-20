Кто-то должен быть императрицей: Измельчали ли кандидаты на пост ректора СВФУ?

Якутяне привыкли к тому, что ректорами нашего университета – ЯГУ ли, СВФУ ли, являются люди знаковые, широко известные, самодостаточные, политические тяжеловесы.



Первым ректором ЯГУ был легендарный Авксентий МОРДИНОВ, проректором — Георгий БАШАРИН. Мординов — первый в истории доктор наук у народа саха. Свободолюбивый философ, смело высказывавший нетипичные для той эпохи взгляды.



Доктор исторических наук Георгий Башарин, подготовивший к изданию сборник про самых «неблагонадежных» писателей, который вернулся к читателям лишь в эпоху свободы слова – в 90-ые. Люди настолько яркие и сверхпатриотичные, они рисковали в периоды репрессий и пугали всесильную республиканскую партийную верхушку…

В новейшей истории Якутии ректорами университета были яркие руководители, народные депутаты. Обычно они были известны далеко за профессиональными кругами. Ведь университет в республике – предприятие стратегически важное.

Пост ректора университета считался настолько престижным, что проводились или планировались рокировки с руководителями из высшего эшелона республики.



С этого поста Василий ФИЛИППОВ, став депутатом, возглавил Палату Республики Ил Тумэна.



На этот пост некоторое время прочили Екатерину НИКИТИНУ после работы зампредом правительства республики.



С этого поста Анатолий АЛЕКСЕЕВ, народный депутат, стал директором престижного Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.



Наконец, на этот пост перешла Евгения МИХАЙЛОВА, пока под ней не остыло кресло вице-президента республики.



19 декабря многие впервые узнали о том, что на пост ректора претендует Алексей ГОЛИКОВ, доктор педагогических наук, директор Педагогического института СВФУ. Кандидат уже получил одобрение Аттестационной комиссии министерства образования России.

До этого информацию берегли и прятали, как в некоторых культурах носятся с девственницами накануне свадьбы. Евгения Михайлова публично говорила о девяти кандидатах, не называя персональных данных: «Один из 9 работает в Москве директором института, 2 — в министерствах, а остальные пока трудятся здесь. Но выбор — за Егором БОРИСОВЫМ, за народными депутатами и министром Ольгой ГОЛОДЕЦ».

Однако в СМИ проходил некий список претендентов на пост ректора СВФУ, но это была инсайдерская информация. Персоналии из списка, скажем так, больше известны в профессиональных, то есть узких кругах. А потому не возбудили внимание общественности. Разумеется, кроме одного. Вернее, одной. Вспомним всех поименно:

Директор педагогического института Алексей ГОЛИКОВ;

Директор инженерно-технического института Терентий КОРНИЛОВ;

Действующий ректор СВФУ Евгения МИХАЙЛОВА;

Проректор по естественно-математическому направлению СВФУ Анатолий НИКОЛАЕВ;

Проректор по стратегическому развитию СВФУ Василий САВВИНОВ.

И вот, один из них, а именно Алексей Голиков одобрен в Москве. Странно, что в кадровых новостях его подавали исключительно без отчества, только имя и фамилия.



Как выяснил SakhaLife, претендент на пост ректора СВФУ — сын бывшего министра образования Якутии – Иннокентия Алексеевича ГОЛИКОВА. Стало быть, его полное имя Алексей Иннокентьевич ГОЛИКОВ. То есть, выходец из достойной семьи, потомственный руководитель и ученый.

Его отец, доктор физико-математических наук и профессор, работал министром образования в 1994-1996 годах. То есть между Егором ЖИРКОВЫМ и опять же Евгенией МИХАЙЛОВОЙ.

Спустя десятилетия, Евгения Исаевна поддержала сына предшественника на посту министра.

Вредный читатель может удивиться: «Почему все озвученные претенденты на пост ректора СВФУ такие «бледные»?



Напомним, что ранее Евгения Исаевна заявляла, что по достижении 60 лет госслужащие должны добровольно уходить в отставку. Не сказать, что ВИП-персоны, разменявшие определенный десяток, взяли за правило ее слова. Но сама она действительно покинула госслужбу. Тем более, что ее президент Вячеслав ШТЫРОВ ушел слегка досрочно. А перед этим постарался пристроить своих людей, но лучше всего получилось у него с Евгенией Исаевной, которую уходящий президент, используя свое влияние, водрузил на «трон» ректора университета.

Сказала – сделала! Евгения Исаевна следует своим убеждениям. Или озвучивает некоторые из них, будучи уверенной, что у нее лично все будет кока-кола.

Так же Евгения Исаевна заявляла, что в декабре 2017-го — январе 2018 года покинет пост ректора СВФУ. И предполагается, что далее Михайлова из СВФУ никуда не уйдет, а будет работать его президентом.

То есть, в университете будут и ректор, и президент. Ясное дело, что у ректора все полномочия, а президент, скорее, утешительный приз для уходящих в отставку ректоров-пенсионеров. Как почетный председатель, есть такое изобретение. На практике кабинеты таких почетных пенсионеров стараются держать подальше от активной жизни офиса.

Но когда за дело берется опытный политик, могут происходить бархатные революции. Можно использовать как объективные, так и субъективные факторы.

Объективный фактор — заранее могут быть значительно расширены полномочия президента. Подготовлены пути отступления, так сказать.

Субъективный фактор – все зависит от персоналий, от личностей. Сильная духом, привыкшая руководить, небрежно роняющая замечания о дешевых духах, Евгения Михайлова как будет согласовывать, с кем бы то ни было, каждый шаг, каждое решение, каждый чих? Это претит человеку, привыкшему к широкому кругу полномочий и гиперответственности. В такой ситуации в интересах уходящей натуры оставить преемником человека, не избалованного вниманием общественности, не властного, желательно, обязанного ей, верноподданного, смотрящего на нее снизу вверх.

И даже при таком раскладе, как долго продержится хрупкий статус-кво? Сколько времени пройдет, пока новый ректор не нальется силой, не почувствует собственные амбиции, и не начнется перетягивание палки? Может, никогда, а может, почти сразу.

Как это бывает – общеизвестно. Новая метла вводят новые порядки. Увольняются старые кадры, принимаются новые, верноподданные. Соотношение зависит от настроения нового руководителя, иногда бывает и 100% в руководстве. Между старыми и новыми кадрами начинается ожесточенная борьба, то есть обстановка совершенно нездоровая. Некоторые из старых перебегают к новому очагу силы, и закрепляются там. В воздухе витает напряжение.

Но что это мы все о мрачном? Будем надеяться, что Евгения Михайлова взрастит и выпестует нового сильного руководителя, а то все недосуг… Будет относиться к нему почти по-матерински. Как тонкий политик и умная женщина, она будет подавать все так изящно, что никакого напряжения в коллективе просто не возникнет. И состояние стратегически важного вуза республики будет только улучшаться.

А политический вес ректору можно придать уже в наступающем году. Осенью 2018-го состоятся выборы в Ил Тумэн. По Университетскому округу традиционно выигрывает креатура университета, неважно кто это – ректор или профсоюзный лидер. Так что и новоиспеченный ректор может стать народным депутатом. Если, конечно, «императрица» не против.

Странно, но даже выборы ректора ЯГСХА вызвали больший общественный резонанс, чем пересменка в СВФУ. «Мой, твой, наш университет», — утверждает реклама. Но когда происходят такие важные события, кандидатов как фокусник из широкого рукава, достает «императрица»?

Сильный ли руководитель Евгения Михайлова? Супермега! Разве слабый может все это провернуть?

«Пусть работают! Зачем цепляться?», — негодуют уж верноподданные. Разумеется, пусть! Но что за повышенная секретность, ведь университет — это не частное владение.

И теперь в интересах университета и республики, чтобы железная воля, высокий авторитет и прочие достоинства уходящего ректора стали бы в плюс учебному заведению.



Сообщается, что кандидатуру ректора СВФУ должны представить в правительстве России. Также на ход выбора ректора СВФУ может повлиять глава республики Егор БОРИСОВ. Но это, скорее, формальности. Профильная структура рассмотрела.



И с большой долей вероятности можно прогнозировать, что Алексей Голиков в ближайшее время станет ректором СВФУ им. М.К. Аммосова.



И при нем будет величественная импе… то есть президент!

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.