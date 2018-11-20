Кто такой подкаблучник и можно ли его перевоспитать

Подкаблучники. Слово-то какое… Яркое, экспрессивное, с явно выраженным насмешливым оттенком. Стала я изучать, кто же придумал это слово, и нашла прелюбопытнейшую информацию,. И слово «каблук», оказывается, тут совсем ни при чем, сообщает Рамблер.

В давние времена, когда богатая знать увлекалась соколиной охотой, для птиц были придуманы специальные кожаные шапочки — клобуки, чтобы сокол сидел на руке охотника спокойно, не реагировал на ненужные раздражители и не пытался улететь. Таких «обмундированных» птиц и стали называть подклобучниками, то есть теми, кого удалось усмирить.

Со временем слово стало нарицательным, им называли супругов, которые верны друг другу. Кстати, довольно долго это выражение произносилось с гордостью, пока буква «л» не сменила свое положение и значение слова не поменялось. Вот как похвала превращается в упрек…

А как понимают это слово сейчас? Давайте спросим у самих мужчин.

Дмитрий, инженер, 36 лет:

«Подкаблучники — это те, кто старается делать все, что говорят их жены. Они не проявляют свою волю. Это те, кто добровольно передал бремя лидерства своим половинам».

Ярослав, системный администратор, 45 лет:

«Подкаблучники — это мужчины, полностью подчиняющиеся во всех бытовых вопросах женщинам. Назову это неудачным ходом, потому что очень редко когда человек компетентен во всех возможных вопросах».

Роман, учитель медитации, 40 лет:

«Это мужчины, которые подчиняются своим женам. Либо им нравится такая роль, либо они любят и терпят все выходки жен. Плохо это или хорошо? Лучше быть настоящим мужиком, хотя мужик — это всего лишь низшее сословие в царской России. В наше время все относительно: то, что для меня плохо, для кого-то мечта».

Игорь, системный администратор, 39 лет:

«Подкаблучник — это тот, кто ничего против мнения жены сказать не может и во всем ее слушается. Он безволен перед своей женой. В итоге его круг общения очень сильно меняется. У нас в компании был такой человек. Как женился, так слова с действиями стали сильно разниться. Он вот вроде даже как в горы со мной хотел, но как до дела доходит, сразу начинаются отмазки. В итоге он никуда не пойдет!»

А вот в соцсетях довольно часто встречается такое мнение, что «подкаблучник — это тот, кто любит свою жену и готов все для нее сделать. И зачем нормальных мужчин так называть?». Но все же понятия «подкаблучник» и «заботливый мужчина» различаются.

Заботливый мужчина

Готов совершать ради своей женщины не самые приятные для себя поступки, но он идет на это осознанно. Он выслушает просьбу, что-то уточнит, возможно, кому-то перезвонит, поищет в интернете дополнительную информацию, предложит массу вариантов, но в конечном итоге прислушается к своей второй половинке, потому что ее доводы покажутся ему убедительными. Если рядом с таким мужчиной окажется женщина, которая заслужит его абсолютное внимание, то и в таком случае этого мужчину можно отличить от подкаблучника, так как он все делает во имя любви.

Подкаблучник

Это мужчина, чья воля полностью принадлежит женщине. И этот факт мы с вами прочли в нескольких комментариях выше.

Мужчина-подкаблучник подсознательно ищет себе женщину смелую, решительную и умеющую одобрять нужные ей действия со стороны супруга. Без поддержки своей женщины ему сложно жить — воля-то страдает. Мужчина-подкаблучник готов сделать для своей половины все, лишь бы ей не перечить.

Всегда ли подкаблучники являются пассивными мужчинами?

Нет, иногда мужчины вполне могут оказаться хорошими лидерами в других сферах. Например, быть успешными начальниками, предпринимателями, уважаемыми преподавателями, прекрасными отцами. Но когда рядом с таким мужчиной оказывается его женщина, он сразу становится кротким и зависимым (чаще всего эмоционально).

Откуда берутся подкаблучники?

Семейная модель поведения

Принято считать, что все взрослые проблемы тянутся из детства. Мол, мальчик воспитывался без отца, подчинялся воле бабушки и мамы. Не привык думать сам.

В данной ситуации все не совсем так. Известно много случаев, где и в патриархальных семьях рождались подкаблучники, а в матриархальных — альфа-самцы. Семейный фактор, конечно, сказывается, но не является определяющим.

Темперамент мужчины

Спокойному, неспешному мужчине вполне может понравиться девушка-огонь, которая не может усидеть на месте, каждый день у нее новые идеи, заботы, дедлайны, все в руках горит.

Как говорит один мой знакомый: «Когда жена возвращается, дом оживает». Такие женщины мотивируют на движение, подталкивают, требуют. И мужчинам со спокойным темпераментом это даже нравится. И в зависимости от ситуации такие мужчины уже сами решают, кем им быть: заботливыми или полностью подчинившимися.

Материальный статус

Считается, что если достаток мужчины средний и при этом он находится в зоне комфорта, не является абьюзером (а как ведет себя мужчина-абьюзер со средним или низким достатком, мы знаем), то его поведение становится более податливым, спокойным и зависимым: «Ты мне — деньги, я тебе — вкусный ужин, помытую посуду, уход за детьми».

Неумение противостоять манипуляциям

Есть такое понятие в психологии — «отсроченная реакция на грубость». На вас накричали в автобусе — вы промолчали, впали в ступор, не зная, что ответить. А через час уже придумали целый список искрометных ответов обидчику. Только вот кому этот список прочитать? Обидчик-то уже вышел. Такое поведение и обусловлено сложностью противостоять грубости и манипуляциям.

Точно так же механизм сознания работает и с подкаблучником. Тот может иметь свое мнение и даже думать: «Я все решил», но в любой момент уступит своей женщине, «лишь бы не истерила». А истерика — та же самая манипуляция, которой наш герой хочет избежать.

Как перестать быть подкаблучником?

На эту тему в соцсетях очень много статей от мужчин. Ярким таким языком написаны: «Стань мужиком», «Перестань быть бабой с бородой», «Пусть твоя женщина почувствует себя маленькой девочкой, которой не надо принимать решения».

А между тем главное правило психологии — не надо решать несуществующие проблемы. О чем я?

Если вас обоих (это важно знать) устраивает положение в семье, вы хорошо живете, разногласия решаете продуктивно, не страдаете от манипуляций, не мучаетесь из-за психосоматики и невыраженных эмоций, не срываетесь на других, не переживаете, что ваши мечты и желания не сбылись, — не надо ничего делать. Вы нашли друг друга.

Если же моральное и материальное благополучие семьи оставляет желать лучшего, ведомому мужчине пора действовать:

Справедливо распределить обязанности и принятие решений в разных сферах. Хотя бы потому, что не может один человек одинаково хорошо разбираться абсолютно во всем. Докажите, что вы лучше знаете ответы на те или иные вопросы.

Найти себе занятие по вкусу. Нет, я сейчас не про виртуозное управление пультом телевизора. Придумайте себе увлечения, в которых вы можете проявить свои мужские качества: тренажерный зал, рыбалка, охота… И пусть это будет территория, на которой вы — хозяин. Так вы научитесь отстаивать ваши личные границы. Будет хорошо, если ваше новое увлечение со временем превратится в семейное хобби, так как общие идеи всегда сплачивают.

Позаботиться о «маленькой девочке». Позвольте вашей властной женщине хотя бы немного побыть маленькой девочкой, которой не нужно принимать решения. Любая, даже самая неприступная Снежная королева в глубине души желает, чтобы о ней позаботились и приласкали. Потому манипулирует по поводу и без, силой выманивая любовь.

Ну и по секрету. Любой женщине очень важно знать, что ее мужчина все решит, заработает, разберется. Она будет искренне гордиться вами и вдохновлять вас на новые подвиги.