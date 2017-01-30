Кто стоит за скандальной стройкой, из-за которой арестован глава Нюрбинского улуса?

Коллеги из Аартык.ру опубликовали статью «Политтехнология в отдельно взятом улусе. Как зарабатываются “партийные очки” http://www.aartyk.ru/sobitiya/item/10415-polittehnologiya-v-otdelno-vzyatom-uluse-kak-zarabatyvayutsya-%E2%80%9Cpartiynye-ochki%E2%80%9D

Автор статьи рассуждает о том, что арест главы Нюрбинского улуса старательно политизируется заинтересованными силами.

В статье приводятся сведения, которые новы для информационного поля республики. Правда, они оформлены так, что не носят утвердительной формы, а потому вырвем их из контекста и приведем здесь: «Между тем, этот же вопрос: “Где справедливость?!” — не задается по отношению приостановленного строительства сельской школы. Деньги по распоряжению главы ПОПОВА уже “съедены”, а школы нет. Подобные вопросы не задавались, когда ПОПОВ явно по завышенной цене покупал у предпринимателя здание “для нужд администрации”, когда тот же предприниматель строил “для главы” коттедж, и так далее?».

Возможно, с подачи следствия, Аартык.ру заговорил о строительстве коттеджа для главы Нюрбинского улуса тем же предпринимателем, у которого ранее администрация для своих нужд купила здание по завышенной цене.



Теперь о строительстве Кюндядинской школы. Напомним, 38 млн. рублей были авансированы подрядчику на покупку и завоз стройматериалов. Сейчас неизвестно, где эти заранее купленные и завезенные материалы. В Кюндяде их точно нет, где намеревались построить школу, сообщает издание. Так куда и за что были переведены 38 млн. бюджетных денег? 300 сельских детей уж 20 лет учатся в холодном, тесном и сыром здании.

Аартык.ру продолжает, что по их данным, ООО “БЕЛАРУСЬ-САХА КОМПАНИЯ-СТРОЙ”, которому были перечислены десятки миллионов, за якобы завершенное строительство 1 этапа Кюндядинской школы, принадлежит ЛЕБЕДЕВУ Андрею Егоровичу. Супругу руководителя якутского регионального отделения «Росгосстрахмед» Ганны Алексеевны ЕГОРОВОЙ, бывшему первому замминистра здравоохранения.



Об этих нарушениях Аартык.ру сообщал еще в октябре прошлого года, опубликовав результаты проверок Контрольно-счетной палаты МР «Нюрбинский район». В ходе проверки аудиторы выявили серьезные нарушения ряда федеральных законов, в частности, Бюджетного кодекса РФ при строительстве стадиона, Кюндядинской школы и исполнении программы переселения из аварийного жилого фонда. Тогда мало кто обратил внимание на эту публикацию, и только громкий арест главы Нюрбинского улуса привлек внимание к теме нарушений законодательства при строительстве сельской школы.



В пятницу, 27 января прошли пикеты в защиту арестованного главы Нюрбинского улуса в Якутске и Нюрбе. В самом сердце столицы прошел пикет – на площади Ленина. А вот в Нюрбе люди стояли на льду Вилюя, как сообщалось в СМИ, потому что мэрия не разрешила пикетирование в черте города. Аартык.ру считает, что это политтехнология, когда изначально местом пикета было выбрано отдаленное место, чтобы вызвать возмущение народа.



В сентябре у Бориса ПОПОВА истекает срок полномочий на посту главы района. Потенциальным кандидатом на пост главы улуса считается мэр Нюрбы Алексей ИННОКЕНТЬЕВ. И эта политтехнология была направлена против него, считает Аартык.ру.