Кто станет современным героем Якутска? Стартует общественная премия «Якутянин года»

17 декабря в Якутске начнется выдвижение кандидатов на соискание премии «Якутянин года — 2018. Якутск». Общественная премия учреждается для выявления современных героев среди жителей города Якутска с целью популяризации и стимулирования социально-значимых поступков. Об этом рассказали во время встречи с журналистами советник главы города Якутска Александр Прокопьев и исполнительный директор, главный редактор журнала «Журфикс» Яна Угарова.

Учредителями премии выступили городской портал Ykt.ru, журнал «Журфикс», муниципальная газета «Эхо столицы», газета «Якутск Вечерний». Председателем оргкомитета общественной премии будет глава города Якутска Сардана Авксентьева.

Организаторы отмечают, что проект «Якутянин года-2018. Якутск» общественный и реализуется исключительно благодаря поддержке спонсоров.

Впервые премия «Якутянин года» была учреждена в 2011 году для выявления и поддержки жителей Якутии, отметившихся теми или иными выдающимися достижениями на благо республики. Инициатором вручении премии тогда и сейчас выступил генеральный директор компании «Сахаинтернет» Арсен Томский, рассказала идейный вдохновитель и организатор предыдущих конкурсов Яна Угарова.

«В последний раз премия была вручена в 2013 году. Спустя пять лет идею возродить проект поддержала глава Якутска Сардана Авксентьева. Во многом благодаря этому мы решили провести его на уровне Якутска, чтобы не только выявить людей, делающих благо для нашего города, но и стимулировать других жителей на совершение хороших, правильных поступков на пользу столице республики. Мы хотим, чтобы премия «Якутянин года» стала престижной, авторитетной премией», — сообщила Яна Угарова. К слову, она напомнила, что одним из первых лауреатов первой премии «Якутянин года» стал Александр Прокопьев, ныне советник главы Якутска.

Согласно положению общественной премии «Якутянин года-2018. Якутск» состав номинаций премии определяется учредителями, исходя из принципа популяризации и стимулирования социально-значимых поступков жителей г. Якутска. Список номинаций не фиксирован, определяются лишь общие направления. Например, «Сила духа» (номинация может быть присуждена людям с ограниченными возможностями здоровья, ведущему общественно значимую деятельность); «Добрые вести» (номинация может быть присуждена за помощь в освещении социально значимых проектов, добрых дел и положительных поступков горожан); «В здоровом теле – здоровый дух!» (номинация может быть присуждена активистам за популяризацию спорта, здорового образа жизни или создание проектов); «Золотое сердце» (номинация может быть присуждена лидерам благотворительных и общественных организаций, активистам, занимающимся благотворительной деятельностью); «Чистый город» (номинация может быть присуждена за реализацию проектов в сфере защиты экологии города): «Активный бизнес» (номинация может быть присуждена предпринимателям или компаниям ведущим социально ответственный активный бизнес) и т.д.

В конкурсе на получение премии участвуют лица, постоянно проживающие на территории Якутска. При этом оргкомитет вправе в виде исключения допустить к участию в конкурсе людей, проживающих за пределами города Якутска — за особо выдающиеся достижения, соответствующие целям премии.

Выдвижение соискателей премии может производится путем самовыдвижения, коллективным выдвижением, выдвижением общественной организацией.

Заявки на участие принимаются на электронную почту yakutyanin2018@mail.ru или же на почтовый ящик с пометкой «Якутянин года-2018. Якутск», который будет установлен на первом этаже в здании Окружной администрации.

В состав заявки должны входить: фотография соискателя; краткая биография; заявка, обосновывающая выдвижение; личное согласие на выдвижение; контактные данные для обратной связи.

Выдвижение проводится с 17 декабря по 31 января 2019 года. Поступившие заявки, прошедшие предварительный отбор, направляются для рассмотрения оргкомитетом. По итогам рассмотрения формируется шорт-лист – список из 21 претендента для народного и экспертного голосования.

Голосование пройдет на сайте Ykt.ru в середине февраля 2019 г. Параллельно пройдет экспертное голосование членов оргкомитета. Итоги определяются суммированием голосов в процентном соотношении по принципу равного веса двух видов голосования: 50% итогового рейтинга определяет народное голосование, 50% — экспертное.

По итогам голосования определяются 6 лауреатов и 1 обладатель Гран-при премии «Якутянин года-2018. Якутск». Обладателем Гран-при признается соискатель, набравший абсолютный максимальный балл.

«Идея возрождения конкурса пришла на волне того, что люди стали понимать, что от них что-то стало зависеть, и они могут что-то поменять. Захотелось сделать нечто такое, чтобы простимулировать людей сделать наш город лучше. Мы хотим, чтобы люди не хотели отсюда уезжать, и чтобы благодаря общим стараниям наш город становился лучше», — заключила Яна Угарова.

Подведение итогов и награждение победителей общественной премии «Якутянин года-2018. Якутск» состоится в феврале 2019 года.