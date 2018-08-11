Кто самый красивый политик Якутии? – итоги голосования (спойлер – победил Айсаныч)

с 29 июля до 10 августа на нашем сайте проводилось не очень серьезное голосование «Кто самый красивый политик Якутии?». Наши якутские политики отчаянно конкурировали за красоту с красивыми якутскими котами. Итак, вот десятка красавцев:
10 место
Эдуард Эдуардович
Родившийся во время запуска шоу «Дом 1», Эдуард Эдуардович через 15 лет пришел к успеху, начав вести гороскопы. В данный момент ведет вялотекущую кампанию по своему претендентству в мэры от партии «За котов».
9 место
Михаил Гасанбалаев
Известный в прошлом КВН-шик. В данный момент, по красоте обогнал 16-летнего кота. Был председателем общественной организации «Молодежь столицы».
8 место
Сахамин Афанасьев
На почетном 8-м месте расположился лучший друг всех занесенных в «Красную книгу» животных Сахамин Миланович.
7 место
Александр Сусоев
Данное место прочно занимает действующий депутат и создатель конкурса «За красивые глаза» Александр Сусоев!
6 место
Матвей Евсеев
На этом месте расположился самый сексуальный якутский политик по версии 2012 года Матвей Евсеев.
5 место
Анатолий Семенов
Пятерку самых красивых начинает Анатолий Асколонович. 12 лет он руководил движением КВН в Якутске и является создателем первой команды «Якутские первооткрыватели. Будучи депутатом (в недавнем прошлом) соревновался за красоту торса с Павлом Дуровым.
4 место
Евгений Чекин
Чуть-чуть не дотянул до тройки самых красивых экс-премьер Якутии Евгений Чекин. Пока был в обойме, в газетах у него брали интервью, на счет его сходства с Бредом Питом.
3 место
Валерка
Бронзу выиграл в нашем конкурсе кот Валерка. Родившийся прошлым летом на ювелирной фабрике, детство и юность он провел, кочуя с матерью от одного подъезда к другому. Так что, с чаяньями жителей (и вкусом их макарон и пирожков) он знаком не понаслышке. Затем его, скажем так, приютила партия «Друзья мышей» и выдвинула претендентом в мэры.
2 место
Александр Саввинов
На втором месте расположился спикер Якутской городской думы и чемпион республиканских соревнований по волейболу Александр Саввинов!
1 место
Айсен Николаев
За действующего врио главы Якутии было отдано больше всего голосов. Учитывая, что Айсен Николаев и Александр Саввинов заняли в конкурсе верхние призовые места, то можно сказать, что победил в конкурсе тандем Айсаныч!