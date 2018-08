Кто пытается снять с выборов Марию Христофорову?

В Набережном одномандатном избирательном округе № 6 г. Якутска остались три кандидата в депутаты Ил Тумэн: руководитель медиагруппы «Ситим» Мария ХРИСТОФОРОВА, генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Игорь НИКИТИН и товарный оператор цеха хранения и переработки ООО «ЯТЭК — Моторное топливо» Игорь СИНЧЕНКО.

Из них троих только кандидат от партии ЛДПР Игорь Синченко до сих пор не был замечен в активной предвыборной кампании. На фоне достаточно громкой агитационной машины партии ЛДПР, скромность Синченко выглядела странно.

Однако вчера Игорь Синченко неожиданно проявился — подал в суд на Марию Христофорову. По его мнению, Мария Николаевна допустила нарушения, разместив в материалах своей предвыборной наглядной агитации фото, на котором виден товарный знак фирмы Apple, традиционно нанесенный на ноутбук.

Сегодня в 11:30 по его иску состоялось предварительное заседание Верховного Суда РС(Я). Сам Синченко в суд не явился, его интересы представляли статусные дамы: Людмила ЯКУШКОВА, начальник отдела кадров АО «Саханефтегазсбыт» и Елена ПЕТРОВА, по сведениям официального сайта Правительства РС(Я) — заместитель руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я).

Получается, Людмила Якушкова – непосредственная подчиненная третьего кандидата по Набережному округу — Игоря НИКИТИНА, который, вроде бы, соблюдает нейтралитет в этой судебной тяжбе?

Таким образом, можно предположить, who is who технический кандидат.

Суд по иску Синченко назначен на понедельник, 3 сентября.