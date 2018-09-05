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Спорт
5 сентября 2018, 14:00
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Кто представит Якутию на турнире Дмитрия Коркина?

Якутские борцы представлены в восьми весовых категориях из десяти.

В распоряжении Sportyakutia.ru имеется официальная заявка на участие в XI Международном турнире по вольной борьбе серии Гран-при памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина от сборной команды Республики Саха (Якутия). Согласно списку, на ковер «Триумфа» выйдут 72 представителя якутской школы борьбы.

Наибольшее количество якутских борцов по традиции будет представлено в наилегчайшей весовой категории до 57 кг, где за медали турнира будут бороться 22 спортсмена. 17 борцов сборной республики заявлены в весовой категории до 61 кг. Виктор Рассадин и еще девять спортсменов будут бороться в весовой категории до 65 кг. Столько же выступят в весе до 70 кг. В остальных весовых категориях до 74, 79, 86 и 92 кг – по 3-4 спортсмена. В самых тяжелых весовых категориях до 97 и 125 кг якутских борцов нет.

 

З А Я В К А на участие в XI Международном турнире по вольной борьбе серии Гран-при памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина с 06 по 08 сентября 2018 года, г. Якутск от сборной команды Республики Саха (Якутия):

Весовая категория до 57 кг

  1. Ашеин Любомир (2000 г.р.)
  2. Васильев Михаил (1999)
  3. Егоров Максим (2000)
  4. Ефимов Прокопий (1998)
  5. Иванов Уйгулан (2000)
  6. Константинов Петр (1998)
  7. Копылов Алексей (1999)
  8. Копылов Петр (1999)
  9. Михайлов Максим (1999)
  10. Неустроев Дьулус (1998)
  11. Никифоров Василий (1996)
  12. Павлов Петр (1996)
  13. Павлов Яков (1998)
  14. Петров Игорь (1998)
  15. Постников Федор (1996)
  16. Потапов Егор (1997)
  17. Соркомов Степан (1993)
  18. Спиридонов Сергей (1999)
  19. Тютрин Арыйан (1994)
  20. Федоров Андрей (2000)
  21. Эспек Виталий (1997)
  22. Яковлев Быйаман (1999)

Весовая категория до 61 кг

  1. Друзьянов Егор (1998)
  2. Аксенов Дмитрий (1993)
  3. Александров Ньургун (1995)
  4. Андросов Владислав (2000)
  5. Антонов Айхаан (1994)
  6. Винокуров Айсен (1999)
  7. Владимиров Семен (1996)
  8. Ефремов Артем (1995)
  9. Захаров Айтал (1997)
  10. Иванов Николай (1999)
  11. Кривошапкин Владислав (1998)
  12. Кычкин Георгий (1998)
  13. Неустроев Александр (1998)
  14. Неустроев Виталий (1998)
  15. Потапов Айсен (1998)
  16. Потапов Христофор (1998)
  17. Тотонов Дьулусхан (1998)

Весовая категория до 65 кг

  1. Герасимов Егор (1999)
  2. Булатов Дьулустаан (1993)
  3. Ефремов Вячеслав (1993)
  4. Ефремов Иван (1996)
  5. Захаров Николай (1998)
  6. Михайлов Роман (1998)
  7. Пономарев Егор (1991)
  8. Протодьяконов Юрий (1999)
  9. Рассадин Виктор (1993)
  10. Самсонов Револий (1997)

Весовая категория до 70 кг

  1. Аввакумов Албан (2000)
  2. Андреев Ларион (1991)
  3. Барашков Иван (1995)
  4. Власов Константин (1995)
  5. Захаров Егор (1999)
  6. Захаров Алексей (1997)
  7. Николаев Тимур (1996)
  8. Софронов Никита (2000)
  9. Юмшанов Владимир (1998)
  10. Степанов Виктор (1993)

Весовая категория до 74 кг

  1. Гоголев Матвей (2000)
  2. Копырин Айсен (1995)
  3. Устинов Герман (1995)

Весовая категория до 79 кг

  1. Ефимов Алексей (1999)
  2. Павлов Дмитрий (1985)
  3. Спиридонов Василий (2000)

Весовая категория до 86 кг

  1. Борисов Иван (1998)
  2. Сергин Ньургун (1996)
  3. Сивцев Артем (1998)
  4. Филиппов Александр (1998)

Весовая категория до 92 кг

  1. Толмачев Максим (1998)
  2. Аронов Андрей (1999)
  3. Болтунов Ион (1997)

Напомним, завтра, 6 сентября, пройдут предварительные и полуфинальные схватки в пяти весовых категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 кг.

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/borba/7971-72-yakutskikh-bortsa-zayavleny-na-turnir-dmitriya-korkina-ves-sostav-sbornoj-yakutii
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