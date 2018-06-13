Кто получит приз нового Ил Дархана?

12 июня, в День России, на площадке Осуохай в городском парке прошли традиционные отборочные состязания поэтов-сказителей Осуохай со всех улусов республики.

Осуохай в последние годы, как отмечает его руководитель Александр Джурович Данилов, значительно расширил свою географию и очень сильно омолодился. Этому способствовала многолетняя системная работа, говорит он, которую некоторые считали неправильной, а сегодня душа радуется, когда в одном круге и самая возрастная участница под девяносто лет Варвара Сивцева из Намцев и юная Рита Акимова из Жатая. Вот она, преемственность поколений на деле! – радуется Александр Джурович.

30 лучших сказителей осуохая сегодня пробовали свои силы. Нет большей чести для сказителя-поэта собрать свой круг-тюсюлгэ на священной земле долины Туймаада, колыбели народа саха именно во время летнего равноденствия. Ведь по поверью, именно в это время Белого Изобилия великие вышние силы направляют благодать на Срединный мир и Осуохай в это время. Те же легенды говорят, что на Осуохае во время Ысыах устами сказителей вещают сами Айыы. Вот поэтому победа на Ысыахе Туймаады так важна – он получает звание Дархан этээччи всей Якутии.

Сегодня жюри в течение дня прослушало 30 сказителей- поэтов и отобрало 20 лучших, которые будут состязаться на Ысыахе Туймаады по трем возрастным категориям. Это:

Маркова Елена Константиновна – Намский улус, 36 лет Мойтохонова Айталина Михайловно — Верхневилюйск, 42 года Порядина Матрена Алексеевна — Таатта, 32 года Бурцев Иван Иванович — Усть Алдан, 75 лет Мартынова Парасковья Николаевна — Нюрба, 52 года Игнатьев Василий Николаевич — Верхневилюйск, 27 года Михайлова Арыйаана Романовна — Верхневилюйск, 24 года Оконешников Денис Викторович – Мегино Кангаласский улус, 22 года Львов Волдемар Владимирович — Верхневилюйск, 19 лет Яковлева Сайаана Васильевна — Верхневилюйск, 27 лет Бассанова Мария Степановна — Нюрба, 63 лет Гаврильев Руф Елисеевич — Нюрба, 78 лет Алексеева Антонина Саввична — Сунтар, 63 года Акимова Маргарита Ивановна — Жатай, 19 лет Птицын Иннокентий Иннокентьевич — Мегино-Кангаласский улус, 63 года Пестряков Данил Михайлович — Чурапчы, 63 года Иванова Светлана Никитична — Хатассы, 77 года Сивцева Варвара Наумовна — Нам, 83 года Харлампьева Каролина Петровна — Вилюйск, 55 лет Евсеева Татьяна Ивановна — Нам, 76 лет

Кто из двадцати получит главный приз на Ысыахе Туймаады, предсказать невозможно. Каждый может стать Дарханом, каждый из этих достоин – но все решит тюсюлгэ великой Туймаады…