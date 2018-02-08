Кто поедет на всероссийские соревнования по комнатным авто- и авиамоделям?

Это решат результаты республиканских соревнований школьников на Кубок Министерства образования и науки РС(Я) по комнатным авто- и авиамоделям, которые пройдут в Якутске 20-21 февраля. На этих соревнованиях сформируется сборная команда республики для участия во всероссийских соревнованиях.

Комнатная модель может летать или ездить только в закрытом пространстве, приводится в движение двигателем из резины или другого эластичного материала.

Соревнования проводятся по четырем видам комнатных авиамоделей, это планеры, резиномоторные самолеты, резиномоторные вертолеты, авиасимуляторы; по трем видам комнатных автомоделей, это кордовые легковые автомодели до 12 вольт, кордовые легковые автомодели свыше 12 вольт, кордовые грузовые автомодели свыше 12 вольт; а также по радиоуправляемым автомоделям в классах трагги-багги и шорт корс траки. Авиамодели соревнуются на продолжительность полета по времени, автомодели – на скорость прохождения трассы.

Организует мероприятие Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», а помогают в этом постоянные социальные партнеры: Хобби Центр, ДОСААФ, ГИБДД.

20 февраля соревнования по кордовым автомоделям проводятся на базе РРЦ «Юные якутяне» в с. Хатассы, 21 февраля соревнования по комнатным авиамоделям и радиоуправляемым автомоделям состоятся в спорткомплексе «Дохсун».

Кроме того, организаторы планируют провести семинар для руководителей кружков научно-технического творчества учащихся.

Добавим, что соревнования посвящаются 80-летию первого академика Российской академии наук В.П. Ларионова, 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России и 55-летию Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».