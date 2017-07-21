Кто определяет очередность и виды работ по капитальному ремонту

Все решения относительно очередности капремонта и видов работ принимаются Правительством республики на основании данных, переданных из каждого муниципального образования.
Органы местного самоуправления – администрации городских, сельских поселений и городов – основное звено в цепочке формирования плана проведения капитального ремонта.
Региональная программа проведения капитального ремонта формируется на 30 лет. Не реже 1 раза в год эта программа проходит актуализацию – обновление, осуществляемое благодаря новым, уточненным сведениям, поступающим от муниципальных образований. Именно с этой целью правительством формируются региональные краткосрочные планы реализации программы проведения капитального ремонта.comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Республики Саха (Якутия)