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Кто настоящий победитель забега на призы премьер-министра Якутии?

Традиционные летние скачки прошли в Якутске 15 июля. Главной интригой соревнований стала дистанция на призы председателя правительства республики, в которой одержал победу гнедой мерин Астык из Верхневилюйского улуса.

28 чистокровных скакунов верховой породы состязались в шести стартах. В скачках приняли участие лошади из Верхневилюйского, Амгинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Нюрбинского, Намского, Горного, Томпонского, Сунтарского улусов и столицы республики.

Призовой фонд главной дистанции дня длиной 10000 метров на призы председателя правительства Якутии составил 1 миллион рублей. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики региона Семен Потапов в комментарии ЯСИА подчеркнул, что данные соревнования проводятся с 2008 года.

«Примечательно, что участие в забеге примут исключительно коренные породистые якутские лошади. Сегодня много внимания уделяется развитию коневодства, в том числе подписан указ Ил Дархана, согласно которому мы должны довести численность поголовья до 209 тысяч», — заявил он.

В скачках на приз председателя правительства Якутии участвовали 16 лошадей. Интрига сохранялась почти до финала.

В итоге первое место занял гнедой мерин Астык 2008 года рождения, прошедший 10 километров за 15 минут и 16.4 секунды. Серебро досталось Самныбату, который показал результат 15 минут 16.8 секунды. Третьим пришел вороной мерин Ойор Хара.

«Шансы на победу мы расценивали как высокие, но Астык — конь с характером. Если его много бить, то может и скинуть жокея. Однако Илья Яндреев, который четвертый год тренирует мерина, нашел к нему подход, поэтому скакун нормально реагирует на его действия», — заявил владелец лошади-фаворита забега Анатолий Неустроев.

В старте на 800 метров первым пришел гнедой жеребец 2015 года рождения Айнцер Гут, принадлежащий МБУ АУПС Мегино-Кангаласского улуса.

Представитель Мегино-Кангаласского района Валерий Исаков подчеркнул, что лошадь демонстрирует отличные показатели, несмотря на то, что только первый год участвует в соревнованиях: «Победы достаются нелегко, но мы рассчитываем на этого скакуна. Это его пятый старт в этом году и уже четвертая победа. В дальнейшем намерены побороться за приз «Дерби», в котором состязаются трехлетки, рожденные в республике. Кстати, в этом году «Дерби» выиграл родной брат этого жеребца — Милан, а в прошлом году их старший брат занял там второе место»

В забеге для лошадей-трехлеток на дистанции 2400 метров победил Джокер из Хангаласского улуса, преодолевший дистанцию за 3 минуты и 9 секунд.

Болельщики Алексей и Петр:

«Нас сюда привел спортивный интерес. Посещаем практически все конные скачки, которые проводятся в Якутске. Между собой делаем ставки. Для нас это традиция».

Ученик 6 класса республиканского лицея Макар Пинигин:

«Пришел поболеть за Мегино-Кангаласский улус, просто за любую лошадь оттуда. Думаю, что конные скачки — это хорошая возможность для любого якутянина скрасить досуг».

Мероприятие организовано федерацией конного спорта республики и Якутской государственной сельскохозяйственной академией (ЯГСХА).

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/smog-pyl-i-topot-kopyt-skakun-astyk-vyigral-zabeg-na-prizy-predsedatelya-pravitelstva-yakutii/
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