Кто может заняться бизнесом на селе?

В Якутской ГСХА внедрены новые программы по предпринимательству. По всем направлениям подготовки высшего образования студенты будут проходить курсы по экономической и правовой грамотности в сфере бизнеса.

Таким образом, выпускник Якутской сельскохозяйственной академии станет востребован не только в узкопрофильной подготовке, он станет конкурентноспособным участником рынка труда на селе.

Не исключение в нововведении и направление «Зоотехния». Знание физиологических особенностей сельскохозяйственных животных, пожалуй самое определяющее и фундаментальное направление бизнеса на селе.

Составление сбалансированных рационов, контроль над правильным содержанием животных, контроль над всеми технологическими процессами, планирование, племенная и селекционная работа. Это все чем будет заниматься выпускник направления «Зоотехния» Якутской сельхозакадемии.

В зависимости от профиля будущий студент будет заниматься разведением сельскохозяйственных животных, домашних и промысловых животных, птиц, зверей, пчел, рыб. Также как и в других направлениях академии может работать в научно-исследовательских институтах, занимаясь планированием и проведением научных исследований по селекции, кормлению и содержанию животных.

Сегодня племенное животноводство находится в непростых условиях. Требуется кардинальное изменение подхода к организации всей селекционно-племенной работы в животноводстве, к решению кадровой проблемы. Давно встает вопрос о максимальной поддержке государства в развитии племенного дела, его производственное и научно-методическое обеспечение и сопровождение. И сегодня мы видим, что в ряде случаев эта поддержка оказывается. Зоотехническая специальность снова становится, востребованной обществом, государством и аграрным производством.

Для поступления на профиль «Зоотехния» по программе «Бакалавриат» Якутской сельхозакадемии необходимо предоставить итоги испытательных работ по русскому языку и математике. По программе «Магистратура» необходимо пройти собеседование.