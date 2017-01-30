Кто из руководства покинет Мингроб?

В Министерстве по развитию гражданского общества, в просторечии Мингробе, предстоят перемены. Вызваны они, прежде всего тем, что полномочия по работе со СМИ передаются Минсвязи и вновь созданному Департаменту по информационной политике.

Так что логично, что кресло заместителя министра Мингроба должен покинуть Афанасий ЕГОРОВ, специализировавшийся как раз на СМИ. К тому же, прошлогоднее распределение грантов независимым СМИ, вернее, как оно было проведено, окончательно угробило доверие к Мингробу, шутят в профессиональных кругах.

Как сообщает наш источник, Афанасия Агитовича могут трудоустроить советником председателя правительства Евгения ЧЕКИНА или же пристроить в «Алмазы Анабара», куда с назначением верного власти Павла МАРИНЫЧЕВА можно «ссылать» некоторые элементы. По опыту работы, это не тот момент, когда можно запрашивать официальную информацию, когда примут кадровое решение, тогда и станет известно. Если Егорова отправят на предприятие, это будет означать, что его совсем оттеснили от провластной сферы СМИ, в которой он, в свое время, был на первых ролях – руководителем Департамента по печати и телерадиовещанию, а до этого – пресс-секретарем президента.

С уходом Егорова, в Мингробе из четырех вакансий замминистра оставят три, что в тренде, считает наш источник. На данный момент у министра два первых заместителя – Иван ЛУЦКАН и Савва МИХАЙЛОВ. В свое время, оба выросли из молодежных лидеров, теперь Сардаане ГУРЬЕВОЙ, возможно, придется выбирать, кто из них останется в статусе первого…

Впрочем, эти перестановки волнуют разве что заинтересованных лиц. Широким кругам это никак не отзовется.