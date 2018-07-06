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Общество
6 июля 2018, 14:11
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Кто из общественников в России против повышения пенсионного возраста?

В понедельник, 9 июля, в Москве, в Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) состоится нулевое чтение проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».Организаторы — Комиссия ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов и другие комиссии Палаты. Обсуждение изменений в пенсионном законодательстве уже третью неделю идут по всей стране, во многих региональных Общественных палатах, в том числе и нашей – Общественной палате РС(Я).

На днях секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев  провел онлайн-совещание с главами региональных палат.Мероприятие состоялось в рамках запущенной ОП РФ 22 июня вышеназванной серии обсуждений. По итогам всех дискуссий формируются пакеты предложений, которые аккумулирует ОП РФ и на основе которых и будут строиться нулевые чтения законопроекта.

— Возможно, это самая сложная реформа с начала 1990-х годов, потому что она затрагивает некоторый фундамент жизни российского общества и касается всех граждан страны, — с этих слов глава Общественной палаты РФ Валерий Александрович начал онлайн-совещание.

Он также отметил, что не во всех региональных Общественных палатах прошло это обсуждение.В некоторых регионах отказались от идеи проведения общественных слушаний по изменениям в пенсионной системе, сославшись на сложную социальную обстановку или призывы руководства региона не проводить таких обсуждений. Валерий Фадеев обратился с другим призывом —не замалчивать тему и организовывать дискуссии по законопроекту без оглядки на местную власть.

— Обсуждать законопроект, несомненно, надо. И это важнейшая наша задача, наша прямая обязанность. В какой-то момент показалось, что исполнительная власть хочет уйти от обсуждения, хочет зарыть голову в песок, но это невозможно, это сложнейшая реформа, которая касается всех, и невозможно протащить такой законопроект без обсуждения. Наша задача — организовать такое обсуждение, каково бы ни было мнение главы региона. Нас просто граждане не поймут. А работаем мы на них, а не на главу региона. Мы должны ясно и четко дать сигнал бюрократии: мы будем обсуждать, мы будем предлагать, добиваться принятия тех решений, которые считаем правильными. Поэтому, кто еще этого не сделал, не бойтесь и сделайте, — сказал Валерий Александрович.

И какие обсуждения прошли в региональных Общественных палатах, к какому мнению они пришли?

Тюменцы пришли к решению о создании рабочей группы, которая сформирует свои предложения по пенсионной реформе. В Иркутской области, судя по всему, не возражают против повышения пенсионного возраста. Однако председатель региональной Общественной палаты Владимир Шпрах высказался так:

—Что касается возраста, то, на мой взгляд, повышение женщинам пенсионного возраста сразу на восемь лет, до 63 лет, психологически очень тяжело.

Председатель Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова не сомневается в необходимости реформы, однако отметила:

— Необходимо провести смягчение того жесткого варианта, который был предложен, и снизить возрастную планку. Лучший вариант повышения возраста выглядел бы так – 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Кроме того, важна плавность перехода. Люди психологически и морально очень угнетены, ведь под пенсионеров подстраивается целая система домашнего хозяйства, и во многих семьях на бабушек рассчитывают, чтобы они могли посидеть с внуками, например. Теперь же появятся новые проблемы, которые будут возлагаться на семью.

Также осторожно высказываются в республиках Марий Эл, Башкортостан, Омской, Тульской, Свердловской, Амурской областях. Они основной упор делают на доработку законопроекта.

А вот в Кировской области не стесняются критиковать законопроект.  Большие сомнения высказали участники «круглого стола», организованного местной Палатой. Рассматривались вопросы целесообразности повышения пенсионного возраста и готовности рынка труда к этому: учтены ли интересы многодетных семей и лиц, воспитывающих детей-инвалидов, социально незащищенных граждан; соответствует ли повышение пенсионного возраста достижению целей и задач, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;к каким социально-экономическим и общественно-политическим последствиям приведет повышение пенсионного возраста граждан.

О рынке труда, интересах многодетных семей, лиц, воспитывающих детей-инвалидов и других социально необеспеченных слоев населения задумались и в Хакасии.Члены региональной Палаты отметили, что повышение пенсионного возраста несет в себе серьезные социальные риски. Жители республики обеспокоены положением на рынке труда: смогут ли возрастные работники конкурировать с молодым поколением и возможны ли альтернативные меры и способы пополнения Пенсионного фонда России.

Горячие южане-дагестанцы  на своем круглом столе высказывались довольно прямо:

— Обещают смешную надбавку — тысячу рублей. Возьмем учительницу, она в 50 лет готова уйти на пенсию, а мы ей добавляем еще 8 лет. Мое мнение — такого антинародного законопроекта еще не было,— высказался член Общественной палатыАрсланали Омаров.

Заместитель председателя Комиссии ОП Республики Дагестан по обеспечению общественного контроля и осуществлению экспертной деятельностиДина Бийгишиеваотметила, что никакой правовой, законодательной, юридической составляющей в данном законопроекте нет.

— Население беднеет с каждым годом, цены постоянно повышаются, индексации абсолютно неадекватные. Пишут, что продолжительность жизни увеличивается, хочется знать — где? —  сказала она.

Председатель Общественной палаты Смоленской области Николай Мажар обратил внимание на качество подготовки закона, в частности, на экономическую его обоснованность:

— Внесение изменений в пенсионное законодательство неизбежно, но есть предложения усилить экономическую обоснованность, потому что на данный момент есть только ссылки на то, что сегодня приходится два человека на одного работающего, а никакой детальной проработки нет.

Кроме того, поступило предложение изучить другие возможности для решения вопросов уровня пенсионного обеспечения, потому что очень много возможностей вообще не учитываются. Более подробно можно говорить и о вывозе капиталов за границу, и о разнице минимального и максимального дохода различных лиц и так далее…

Еще более жестко вопрос:«А там ли государство изыскивает средства на пенсионеров?» поставили в Бурятии. Галина Горбатых, член ОП РФ от Республики Бурятия, член Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО:

— Этот вопрос мы обсуждали на круглом столе Общественной палаты, и многие участники задавали вопрос: сколько денежных средств уходит на содержание самого Пенсионного фонда, на администрирование? У людей сложилось мнение, что много средств уходит именно на сам Пенсионный фонд. И люди задаются вопросом: может быть, мы вообще не там ищем пути решения проблемы? Может быть, нужно бороться, например, с серой зарплатой, из-за которой не происходят необходимые налоговые отчисления? Эти изменения вызывают на сегодняшний день много вопросов у населения.

Если центральные регионы более-менее согласны на увеличение пенсионного возраста, то практически все северяне категорически против. Например, не поддерживают в Республике Коми, Архангельской области, вышеупомянутой Бурятии, Хабаровском, Красноярском краях. И, конечно, лидеры этого движения северян – сахалинцы, которые устраивают одиночные пикеты.

Председатель Общественной палаты Архангельской области Александр Андреев:

— У нас север, и здесь до пожилого возраста доживает гораздо меньшая часть населения, чем в средней полосе России или на юге. Поэтому участники круглого стола выразили свое несогласие с формой внесения изменений в законопроект о пенсионном обеспечении. На сегодняшний момент не стоит затрагивать Север, потому что, согласно статистике по Архангельской области, средний срок жизни у нас гораздо ниже, и до 60-летнего возраста не доживает около 40 процентов населения.

Хабаровчане высказались в том духе, что если не трогать пенсионный возраст дальневосточников и жителей Крайнего Севера, то и вопрос закрепления населения на данных территориях будет решаться эффективнее.

Соседи-красноярцы считают, что новая пенсионная реформа вызовет безработицу в стране.

— Если люди будут трудиться до 65 лет, куда пойдут работать молодые специалисты? — вопрошают они.

Но лучше завсех северян высказался авторитетнейший член Общественной палаты РФ, Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор. Его мнение следует привести полностью:

— По утверждению Минтруда России, снижение пенсионного возраста было обусловлено сложными условиями проживания в этих районах, отсутствием инфраструктуры и так далее, то есть Минтруд России считает, что пенсия назначалась в районах Крайнего Севера, исходя из дискомфорта проживания. Это глубокое заблуждение, так как ранний выход на пенсию в первую очередь обусловливался влиянием на организм человека таких факторов, как кислородное голодание, продолжительная полярная ночь и продолжительный полярный день, длительность холодного периода свыше 10 месяцев. Во многих районах Арктики отсутствует растительность и наличествуют другие факторы, связанные с суровыми климатическими условиями проживания. Климат на Крайнем Севере за все эти годы не изменился.

Если следовать логике министерства, то возникает вопрос, а как быть с выходом на пенсию в районах Крайнего Севера, где никак не изменились социальные условия жизни, где по-прежнему отсутствуют дороги, отсутствует центральное теплоснабжение в домах, отсутствует центральная канализация, остаются сотни тысяч квадратных метров аварийного жилья и т.д. Все это и сегодня имеет место во многих населенных пунктах.

Другой аспект, вызывающий непонимание, — это то, как определена категория граждан, которых не коснется увеличение возраста выхода на пенсию, и почему не попадают в данную категорию работники строительной отрасли, работники ЖКХ, которые основное время проводят в тяжелых условиях. Почему в эту категорию входят работники, занятые на подземных работах, и не входят, несмотря на тяжелый труд, работающие на поверхности.

Я не думаю, что нужно описывать всю значимость северных территорий для экономики и геополитики России, однако напомню, что Крайний Север дает стране пятую часть национального дохода, 64 процента валютных поступлений и др.

При этом надо иметь в виду, что на Крайнем Севере нарушены естественные миграционные процессы, и возможность получить повышенную пенсию остается одним из факторов привлечения трудоспособного населения в регион. Следует иметь в виду и то, что на Севере существует значительная безработица. Особенно в населенных пунктах с градообразующими предприятиями, там, где сворачивается производство или идет сокращение его объемов.

Нужно также учесть, что с точки зрения ценовой политики жизнь на Крайнем Севере не изменилась к лучшему, а только ухудшилась в связи с переходом к рыночным отношениям. Сравнение возможностей пенсионеров 60–70-х годов прошлого века и настоящего времени тому подтверждение.

Пример: ранее пенсионер, получающий в Воркуте пенсию 132 рубля, имел возможность вылететь в Москву за 42 рубля в один конец, то есть фактически мог совершить три полета, а в настоящее время у него нет средств даже на один вылет. Семья могла выехать с детьми на летний отдых к морю, в настоящее время такой возможности также нет. При этом отдых для северян в благоприятных климатических условиях жизненно необходим.

Я надеюсь, что специалисты правительства, проанализировав и сравнив цены на продукты питания, одежду, другие жизненно важные вышеназванного периода и настоящего времени, увидят, что ситуация не улучшилась.

Необходимо прислушаться к настоятельным требованиям северян о сохранении существующего порядка выхода на пенсию и пенсионного обеспечения для мужчин и женщин, работающих в районах Крайнего Севера, без изменения, а также обратить внимание на иные вышеназванные аспекты…

Напомним, Общественная палата РС(Я) провела обсуждение изменений в законодательстве и выработала резолюцию.Она предложила полностью отклонить проект закона РФ № 489161–7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в данной редакции при его рассмотрении в первом чтении. Но в случае невозможности отклонения законопроекта, в любом случаесохранить существующий порядок выхода на пенсию и пенсионного обеспечения для мужчин и женщин, работающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях без изменений.

Средняя продолжительность жизни в Якутии мужчин 64 года, женщин – 75. Министерство труда и соцзащиты РФ предложило северянам выходить на пенсию в 60 и 58 соответственно.

Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я).
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