Кто хочет стать руководителем департамента?

Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) (далее Администрация) объявляет конкурсный отбор кандидатов на должность руководителя Департамента процессного управления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Распоряжением Администрации от 26 февраля 2018 года №54-РА утвержден профиль должности руководителя Департамента процессного управления, состав экспертной комиссии по отбору кандидатов на должность руководителя Департамента и Порядок проведения конкурсного отбора.

Квалификационные требования включают наличие высшего образования, опыта работы не менее одного года в области проектирования и внедрения кросс-функциональных процессов организации или административных регламентов организации. Стаж государственной гражданской службы не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет. Опыт руководящей работы не менее 3 лет.

Экспертную комиссию по отбору кандидатов на должность руководителя Департамента процессного управления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) возглавил Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Е.А. Чекин.

Для участия в конкурсном отборе кандидаты представляют в Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) до 20 марта 2018 года перечень документов, который размещен на сайте https://ggs.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2874654.

Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)