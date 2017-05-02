Крым: Туры на цветение!

У многих летний Крым ассоциируется в первую очередь с теплым ласковым морем и разнообразными пляжами. Мы же хотим показать немного другой Крым. Крым цветущих маковых и лавандовых полей.

Лаванда — невысокое растение с фиолетовыми цветами, кружит голову не хуже крымского шампанского.

Где бы вы не оказались в Крыму — на пустынном Тарханкуте, в строгом Севастополе, древнем Бахчисарае или в вечно веселом Коктебеле, нет такого места, куда бы не доходил ее запах, который так хорошо запоминается.

Автобусно-пешеходный тур с отдыхом на море «Крымский Прованс»:

http://www.kskc.crimea.com/?id=286



Маковые поля – одно из чудес Крыма. По древним легендам, маки прорастают там, где пали наши солдаты, защищая великую Родину. Поэтому после долгих войн на Крымском полуострове так много маков. Исполните «фотографическую» мечту: увидеть бескрайние маковые поля, протяженностью несколько километров. Поле кажется сплошным алым шелковым ковром, уходящим к самому горизонту.

Автобусно-пешеходный тур с отдыхом на море «Танец маковых полей»:

http://www.kskc.crimea.com/?id=267

Роза — богиня и королева всего цветочного мира. Это самое знаменитое растение, которое выращивают с глубокой древности. Ее превозносили за красоту, аромат и полезные свойства.

Хорошее начало лета — провести выходные среди роз в Крыму, почувствовать их аромат — душистый, цветочный, нежный, фруктовый, прохладный, сладковатый, терпкий, медовый и сделать красивые фотографии.

Автобусно-пешеходный тур с отдыхом на море «В парке Чаир распускаются розы…»: http://www.kskc.crimea.com/?id=288

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