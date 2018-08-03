Крыльцо подъезда обрушилось под ногами жительницы Якутска

Крыльцо первого подъезда каменного дома на улице Короленко, 21/1 обрушилось под ногами жительницы дома. Инцидент произошел в ночь на 3 августа, в то время когда женщина пошла выносить мусор. В результате она повредила ногу, передает телеканал «Якутия 24».

«Мать вышла выносить мусор. Внезапно под ней провалился лестничный пролет на подъезде. Она оказалась зажатой под бетонной конструкцией. К счастью, недалеко находились молодые люди, которые и вытащили ее из-под крыльца», — расссказала дочь пострадавшей.

В результате происшествия женщину госпитализировали, у нее зафиксированы ушибы. Сегодня пострадавшую повезли на медэкспертизу.

Днем 3 августа на место ЧП приехали представители застройщика дома — компании «ДСК», управляющей компании «Солидарность» и управления Стройжилнадзора республики. Как отметила руководитель управления государственного строительного и жилищного надзора по республике Наталья Чусовская, в связи с ЧП будет срочно организована комиссия по выявлению причин, повлекших обрушение лестницы, будет проведена экспертиза.

Известно, что дом был сдан в эксплуатацию в 2012 году. Сейчас для жильцов подъезда установили временную лестницу.