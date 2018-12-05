Крупный улов: видео силового захвата группы преступников

В г. Якутск сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержаны четверо мужчин в возрасте от 18 до 23 лет, подозреваемых в совершении серии краж имущества с объектов строительства и гаражей на общую сумму свыше 1 500 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с сентября т.г. данные лица, воспользовавшись тем, что на строящихся объектах была слабая охрана или полное ее отсутствие, похищали газовые котлы, электроинструменты, циркулярные насосы и др. материальные ценности. Также задержанные оказались причастны к кражам из кооперативных гаражей, в которые они проникали путем взлома входных дверей.

В ходе мероприятий выяснилось, что подозреваемые тщательно выбирали объекты совершения краж, между ними были распределены роли. Полицейскими установлены различные каналы сбыта похищенного имущества.

На данный момент раскрыто около 20 эпизодов совершения аналогичных краж, однако у оперативников есть основания полагать, что их количество намного больше. При обысковых мероприятиях было обнаружено незаявленное чужое имущество. Ведется работа по установлению законных владельцев.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.