Крупный лесной пожар локализован в Усть-Майском районе Якутии, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на единую диспетчерскую службу района.

«Пожар, охвативший лесную площадь 700 гектаров, был локализован огнеборцами. Сейчас власти «закрыли» пожар, так как локализованное возгорание находится за рекой и не несет угрозы населенным пунктам», — сообщили в ЕДДС Усть-Майского района.

Ранее сообщалось, что на территории Усть-Майского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в лесах, в связи с возникшими лесными пожарами. Вертолетом были доставлены 18 человек для локализации этого пожара. Была проведена работа по мобилизации сил и средств из числа местного населения сел Эжанцы, Петропавловск и поселка Усть-Мая.