Крупный град стал испытанием для жителей Пеледуя

Жители поселка Пеледуй Ленского района стали свидетелями необычного природного явления: выпал дождь с сильным градом. Большие снежные комки повредили овощи и цветы.

27 июня вечером в поселке Пеледуй вместе с дождем выпал крупный град. Снежные комки с большие бусины побили только начавшие созревать овощи и цветы. Жители очень обеспокоены сложившейся ситуацией, ведь свои овощи гораздо вкуснее покупных. Кроме того, жаль потраченного впустую времени. Но природа имеет на всё свои права и законы. Надеемся, что оставшиеся растения восстановятся в течение оставшихся двух летних месяцев.