Крупные пожары в Якутии локализованы

Лесные пожары, еще неделю назад бушевавшие в Намском улусе Якутии, локализованы совместными усилиями противопожарных служб, МЧС и мобилизованного населения. Власти региона ожидают кардинального улучшения лесопожарной обстановки и в других районах республики. Об этом заявил врио главы республики Айсен Николаев в ходе рабочей командировки в Намский улус.

Как ранее сообщало ЯСИА, этим летом Намский улус оказался в числе наиболее пострадавших от лесных пожаров районов в Якутии. На 26 июля в районе действовали 2 пожара на общей площади 7 900 га. Эти пожары, как сообщил Айсен Николаев, локализованы благодаря очень слаженной работе МЧС, Авиалесоохраны, Якутцентрлесресурса и мобилизованного населения.+

По итогам заседания КЧС в Намском районе он отметил, что непростая ситуация сейчас складывается в Горном районе и Вилюйской группе улусов, но проводится серьезная работа по тушению пожаров: в течение ближайших суток власти ожидают кардинального улучшения ситуации. «В Горный район переброшены дополнительные силы, прибывшие из читинского ФБУ «Авиалесоохрана». В Вилюйской зоне остро вопрос стоит по Нюрбинскому району: здесь работает достаточное количество сил и средств. При этом проведенная работа принесла плоды: крупные пожары там локализованы», — сообщил врио главы республики.

По словам Николаева, прогноз на август гораздо более оптимистичный, но высокий класс пожароопасности сохраняется на севере региона, в том числе Жиганском и Абыйском районах.

«Самую тяжелую фазу, судя по всему, прошли. Сейчас, конечно же, наша главная задача — не допустить ухудшения ситуации. Также призываю якутян в обязательном порядке соблюдать правила обращения с огнем, так как 30% пожаров возникли по вине человека», — подчеркнул он.

Отметим, в рабочий визит Айсена Николаева также входят посещение строящихся объектов в поселках Кысыл и Хамагатта, возложение цветов к памятнику выдающемуся общественному деятелю республики Максиму Аммосову, визит на наиболее значимые социально-культурные объекты и проведение совещания по социально-экономическому развитию района.