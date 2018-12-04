Крупные пожары в столице Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

02 декабря 2018 г. в 21.47. на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Овощеводческая микрорайона «Стерх» г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через девять минут, горел дом. В результате пожара дом поврежден по всей площади. Общая площадь пожара — 156 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки на веранде. Ущерб устанавливается.

02 декабря 2018 г. в 22.40. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Д.Народов г. Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через четыре минуты, было задымление в подъезде. В результате пожара огнем повреждены домашние вещи на балконе, общая площадь возгорания — 3 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки обогревателя. Ущерб устанавливается. Пожарными спасен жилой дом.

03 декабря 2018 г. в 02.05. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Покрышкина г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через семь минут, дом горел внутри по всей площади. В результате пожара дом поврежден по всей площади. Общая площадь пожара — 160 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки в доме. Ущерб устанавливается. Огнеборцами спасен гараж и два автомобиля.

03 декабря 2018 г. в 04.20. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Карьерная г. Нюрба Нюрбинского района. К моменту прибытия пожарного подразделения – через шесть минут, был открытый огонь и сильное задымление. В результате пожара огнем повреждены стены и потолок на площади 12 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен рядом стоящий дом и гараж.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!