Крупное ДТП на окраине Якутска

Крупное ДТП произошло на 2 км Маганского тракта в Якутске. Два автомобиля врезались в столбы, сообщает телеканал «Якутия 24».

В 17:17 в дежурную часть поступила информация о том, что на 2 км Маганского тракта 2 возле дома 18 произошло столкновение двух транспортных средств.

По предварительным данным установлено что Водитель микроавтобуса Nissan Homy, следуя по Маганскому тракту в сторону Магана не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с автомашиной LADA Lardgus.

В результате ДТП приехавшая на место аварии скорая помощь забрала водителей и пассажира автомашины Nissan Homy в больницу.