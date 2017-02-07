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Экономика
7 февраля 2017, 17:57
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Крупнейший гостиничный оператор ACCORHOTELS готов к инвестиции в Якутске

Первый заместитель главы города Якутска по развитию территорий Сергей ИГНАТЕНКО 7 февраля встретился с представителями Группы компаний «ACCORHOTELS» в лице генерального директор ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотел Компани», официального представителя Группы компаний «ACCORHOTELS» Алексиса ДЕЛАРОФФА и его заместителя Филиппа БОНА.

Стороны обсудили вопрос реализации проекта строительства гостиничного комплекса на территории городского округа «город Якутск».
Во встрече также приняли участие руководители департамента градостроительства, департамента реализации инвестиционных проектов, департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта, агентства земельных отношений, управления Центрального округа.

Сергей Игнатенко рассказал о том, что Якутск является самым крупным городом на вечной мерзлоте и столицей одного из самых больших по площади субъектов РФ. Здесь высокими темпами идет строительство жилья, развивается туристический бизнес. За последние годы население выросло в треть. Вместе с тем, возросла потребность в строительстве социальных объектов, школ, детских садов, в том числе и гостиниц.

«В Якутске немного гостиниц, соответствующих международным стандартам, поэтому мы заинтересованы в строительстве новых. Для решения вопроса ищем потенциальных инвесторов, ведем переговоры и открыты сотрудничеству. Благодарим вас за проявленный интерес к нашему региону», — сказал гостям Сергей Игнатенко. Он сообщил, что руководство города поддерживает идею строительства гостиницы, но при этом застройщики должны учесть, что центр Якутска сегодня плотно застроен, и все работы будут проводиться согласно территориальному планированию. Предлагаемые участки в центре имеют обременение, что нужно учесть при составлении плана и сметы расходов».

В свою очередь, Алексис Деларофф поблагодарил Сергея Игнатенко за радушный прием. Он сообщил, что группа компаний «ACCORHOTELS» — крупнейший гостиничный оператор в мире, работает в России с 1992 года. Первый отель на 500 номеров был открыт в аэропорту Шереметьево в г. Москва.

«В декабре прошлого года мы побывали с ознакомительным визитом в Камчатском крае, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре. После Якутска планируем посетить Благовещенск и Хабаровск. В первую очередь, группа компаний «ACCORHOTELS» — это инвесторы, готовые вложиться в управление и развитие интересного проекта. Все права на владение объектами остаются за представителями российской стороны, так как местные компании лучше разбираются в ведении бизнеса в регионе. В Якутске мы впервые. Здесь нам интересны встречи с теми, кто заинтересован в вопросе строительства гостиниц, но не умеет опыта управления ими», — сообщил он.
Гости также выразили пожелание работать и развиваться в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Они сообщили, что благодаря им объекты уже построены в Омске, Красноярске, в этом году должно состояться открытие гостиницы в Иркутске.

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям
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