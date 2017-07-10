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10 июля 2017, 9:55
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Крупная победа якутской балетной школы в Южной Корее

Вчера в здании Якутского хореографического колледжа директор, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Дария Ивановна Дмитриева дала интервью о последней поездке в Южную Корею, где якутские воспитанники достойно завоевали 1 бронзовую медаль и 4 диплома. 

X Корейский международный балетный конкурс (KIBC) проходил с 28 июня по 2 июля в творческом центре Санг Меонг и театре Геданг Гранд. Среди учредителей и почетных меценатов конкурса — мэр г.Сеула (Южная Корея) Вон Сун Па и хореограф, балетмейстер, президент Международной Федерации Балета Юрий Григорович.

Корейский международный конкурс – один из самых значительных конкурсов в мире и проходит уже 10-й раз. Каждый год он проводится на очень высоком уровне, представляя собой площадку для танцоров со всего мира с целью международного общения для развития широкого понимания культур.

В этом году в соревнованиях приняли участие 167 танцоров 22 национальностей со всего мира, показав свои профессиональные и артистические способности. Также, помимо конкурса состоялась встреча Федерации Международного балета в Сеуле, на которой обсудили различные вопросы по становлению профессионального балета в мире и пути решения задач по выявлению юных талантов.

От Якутии участвовало пять конкурсантов, учащиеся и студенты Якутской балетной школы (колледжа) им. Аксении и Натальи Посельских:

Ангелина Сивцева, соревновалась в старшей группе конкурса, студентка 2-го курса Якутской балетной школы (колледж) им.Аксении и Натальи Посельских, стала дипломантом конкурса (преподаватель, подготовивший к конкурсу заслуженная артистка РФ И РС(Я) Абрамова Оксана Ивановна);

Выломов Николай, соревновался в средней группе конкурса, студент 2-го курса Якутской балетной школы (колледж) им.Аксении и Натальи Посельских, стал дипломантом конкурса (преподаватель, подготовивший к конкурсу заслуженный артист РС(Я) Хон Ренат Иванович);

Рогов Никита, соревновался в средней группе, студент 1 курса Якутской балетной школы (колледж) им.Аксении и Натальи Посельских, стал дипломантом конкурса (преподаватель, подготовивший к конкурсу народный артист РС(Я) Дмитриев Дмитрий Николаевич);

Алена Колодезникова, соревновалась в младшей группе, учащаяся 2/6 класса Якутской балетной школы (колледж) им. Аксении и Натальи Посельских, стала дипломантом конкурса (преподаватель, подготовивший к конкурсу заслуженная артистка РС(Я) Иванова Дария Григорьевна);

Иван Одинцов, соревновался в младшей группе, учащийся 2/6 класса Якутской балетной школы (колледж) им.Аксении и Натальи Посельских, стал лауреатом III премии, обладателем бронзовой медали конкурса (преподаватель, подготовивший к конкурсу заслуженный артист РС(Я) Дмитриев Дмитрий Николаевич).

В рамках конкурса проводились мастер-классы балетных педагогов и хореографов из разных стран мира, таких как: Корея, КНР, Польши, Украины, России, Америки. Директор балетной якутской школы им.Аксении и Натальи Посельских Дмитриева Дария Ивановна активно участвовала в мастер-классах, где преподала ценные уроки балетного искусства учащимся балетных школы в возрасте от 16-18 лет.

Также Дария Ивановна выступила в конференции «Балет в 21 веке. Международное сотрудничество», которая прошла в рамках XIII Генеральной Ассамблеи Международной Федерации Балета, и рассказала про роль балетной школы в конкурсном движении.

Чтобы подчеркнуть важность участия в Ассамблее, следует перечислить участников: генеральный директор Международной Федерации Балета – Сергей Усанов (Россия), главный редактор журнала «Балет» — Валерия Усанова (Россия), Президент Международного комитета искусства танца от ЮНЕСКО – Алкис Рафтис (Греция), вице-президент и почетный член Международной Федерации Балета, основатель конкурса KIBC – Че Кен Пак (Южная Корея), вице-президент Международной Федерации Балета – Гвидо Риччи (Италия).

Ассамблея началась с приветственной речи Президента Международной Федерации Балета – Юрия Григоровича:

«XIII Генеральная Ассамблея Международной Федерации Балета проходит в Сеуле 2 июля 2017 года. Это очень важное и знаменательное событие, проводимое на международном уровне при содействии профессионалов со всего мира. В этом году мы отмечаем 10 год со дня основания Корейского международного балетного конкурса. И со всей гордостью мы приглашаем уважаемых лиц балетного мира, которые представят на должном уровне свои страны, конкурсы и балетные труппы.

В течение этих прекрасных дней балетных представлений, мы восторгаемся танцорами, которые несут свет и вдохновение публике и всем нам. И что касается нас, то мы обсудим и придем к взаимному пониманию, что за обязанность лежит на нас и как мы должны служить искусству балета, как важно обращать внимание на главные проблемы в самом Танце и решать их при помощи выводов на международном уровне.

Мы надеемся, что эта Ассамблея будет той значительной вехой, что определяет традиции и глобальное видение Балета».

 

 

 

 

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Источник: Валерий Шадрин
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