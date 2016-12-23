ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.12.2016, 2:07
Столица
Люди в белых халатах поддержали Елку Добра
23.12.2016, 1:37
Происшествия
Эксклюзив
Крупная партия контрафактных пуховиков изъята в аэропорту Якутска
22.12.2016, 21:30
Республика
Алданские «береговчане» отметили международный день бардовской песни
22.12.2016, 20:36
Культура & Образование
В Якутске обсуждаются вопросы дополнительного образования детей
22.12.2016, 18:54
Культура & Образование
Команда системы образования Якутии в Хабаровске и Сеуле
22.12.2016, 18:49
Культура & Образование
Эксклюзив
Лингвистический талант Максима Кировича Аммосова
22.12.2016, 18:19
Столица
Что построено в столице в Год труда ?
22.12.2016, 18:12
Экономика
Якутскэнерго: в новый год без долгов!
22.12.2016, 17:52
Происшествия
Нюрбинские пожарные  спасли 6 человек от замерзания
22.12.2016, 17:50
Столица
Видео
Новый гимн Якутска (аудио)
22.12.2016, 17:47
Финансы
Контакт-центр Россельхозбанка признан лучшим в финансовом секторе!
22.12.2016, 17:43
Столица
Столица наградила молодых лидеров, стройотрядовцев, вайнеров
22.12.2016, 17:23
Республика
«Боярышника» в Якутии пока не обнаружено
22.12.2016, 16:54
Столица
Городская Дума завершает год принятием нового бюджета и нового гимна
22.12.2016, 16:23
Спорт
Лилия Галеева — чемпионка Дальнего Востока по самбо!
22.12.2016, 16:02
Республика
Мнение якутян об акции судебных приставов
22.12.2016, 15:39
Происшествия
На федеральной трассе «Вилюй» спасены 10 человек
22.12.2016, 15:26
Республика
МЧС напоминает правила безопасности в период сильных морозов
22.12.2016, 15:02
Республика
Алданцы примут меры по обеспечению безопасности дорожного движения
22.12.2016, 14:55
Столица
Айсен Николаев поздравил лучших учащихся столицы
22.12.2016, 14:33
Культура & Образование
Тайны славянского календаря
22.12.2016, 14:29
Экология
Экологи республики выиграли очередной суд
22.12.2016, 14:20
Культура & Образование
Предложи логотип молодёжного фестиваля «Мирный поёт о Мире»
22.12.2016, 14:15
Общество
Молодежное Правительство республики совместно с МВД РС (Я) запустили проект «Кибербезопасность»
22.12.2016, 14:13
Общество
Молодежное Правительство совместно с МВД по запустили проект «Кибербезопасность»
22.12.2016, 14:10
Экономика
«ЖИВИ! МЕЧТАЙ! ВОПЛОЩАЙ!»
22.12.2016, 13:24
Экология
Аксакал экологии просит помощи
22.12.2016, 13:19
Экономика
Квартиры от надежного застройщика в 203 квартале Якутска
22.12.2016, 13:14
Экономика
Самые актуальные предложения на рынке недвижимости Якутска
22.12.2016, 13:10
Общество
Видео
Концерт Макса Коржа в Якутске
22.12.2016, 12:46
Политика
Эксклюзив
Япония помидорами не отделается?
22.12.2016, 11:54
Культура & Образование
Сегодня день рождения режиссера
22.12.2016, 11:25
Общество
Как в Якутске прошел День приема граждан у судприставов
22.12.2016, 10:56
Экономика
Спецсчетчики могут самостоятельно выбирать время проведения капремонта своего дома
22.12.2016, 9:53
Происшествия
В Верховный суд Якутии отправлено дело по ужасному убийству
22.12.2016, 9:29
Республика
Указ Егора Борисова о награждении
22.12.2016, 9:25
Политика
Фотофакт
Ил Дархан сделал ребрендинг
22.12.2016, 9:14
Происшествия
Резонанс
Прокуратура требует уничтожить элитные дома-отдыха «Лямпушка» в Якутии
22.12.2016, 8:55
Политика
Видео
Эксклюзив
Егор Борисов сказал, кого он поддержит на выборах мэра Якутска
22.12.2016, 8:50
Экономика
Все на выставку-ярмарку «Рыба Якутии-2016»!
22.12.2016, 8:43
Происшествия
В Якутске на ул. П.Алексеева загорелся автомобиль «Toyota Cresta»
21.12.2016, 21:35
Республика
Допущена к эксплуатации ледовая переправа в Ленском районе
21.12.2016, 17:59
Экология
235 500 рублей штрафа за отстрел краснокнижников
21.12.2016, 17:40
Происшествия
Подростки нагло ограбили магазин. Один из них подозревается в 28 преступлениях
21.12.2016, 17:27
Спорт
Приезд звезд российского хоккея в Якутию
21.12.2016, 17:04
Политика
Ил Тумэн вносит изменения в закон о местном референдуме
21.12.2016, 16:54
Столица
Депутаты Якутска приняли новый бюджет и новый гимн
21.12.2016, 16:25
Столица
Эксклюзив
У Якутска появился свой гимн
21.12.2016, 16:15
Республика
В Федерации профсоюзов республики подвели итоги года
21.12.2016, 16:11
Общество
Подопечные благотворительного фонда «Харысхал» получат уникальные подарки
21.12.2016, 15:55
Культура & Образование
Symphonica ARTica приглашает на мультконцерт
21.12.2016, 15:45
Финансы
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
21.12.2016, 15:41
Происшествия
В Мирном задержали посылку с наркотиками
21.12.2016, 15:34
Происшествия
Побегу заключенного способствовал начальник колонии
21.12.2016, 15:13
Республика
Обратиться к судебному приставу просто и удобно
21.12.2016, 15:03
Республика
Сегодня на НВК «Саха» передача о юбилее В.В. Никифорова — Кюлюмнюра
21.12.2016, 14:41
Экономика
Фонд капремонта: алгоритм организации капитального ремонта вашего дома
21.12.2016, 14:34
Республика
Приглашаем на осуохай в День Полюса Холода
21.12.2016, 14:10
Политика
Кочевые общины получат новые права
21.12.2016, 13:56
Происшествия
Раскрыта кража у ветерана МВД
21.12.2016, 12:24
Экономика
РДР Групп: Намывные земли – цель оправдывает средства
21.12.2016, 12:21
Общество
Камеры наблюдения: условие безопасности или вмешательство в частную жизнь?
21.12.2016, 11:32
Культура & Образование
Парад профессий: Хочу быть газовиком!
21.12.2016, 11:28
Происшествия
В магазинах Якутска «Боярышник» сбывали литрами
21.12.2016, 11:21
Общество
Сегодня день рождения ученого, художника и певицы
21.12.2016, 11:03
Столица
«Миллион цветов» любимому городу
21.12.2016, 10:57
Происшествия
В Якутске на ул. Дзержинского горели частные гаражи
21.12.2016, 10:52
Культура & Образование
«Бичик» кинигэ кыһатын электроннай үөрэх кинигэтэ Уһук Илиҥҥи федеральнай уокурукка бастыҥ!
21.12.2016, 10:47
Экономика
Айхал Габышев принял участие в работе Международной конференции
21.12.2016, 10:39
Экономика
Рекомендации по выбору и эксплуатации электрических гирлянд
21.12.2016, 10:04
Экономика
Алмазы Анабара»: Дети Севера не только для охоты и оленеводства 
21.12.2016, 10:01
Культура & Образование
Новогоднее волшебство» для детей
Архив новостей
Происшествия
23 декабря 2016, 1:37
463

Крупная партия контрафактных пуховиков изъята в аэропорту Якутска

20161216_124521

SakhaLife по собственным каналам стало известно, что на днях сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте совместно с оперативниками по борьбе с преступными посягательствами на грузы, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на грузовом складе аэропорта Якутск задержана партия груза с пуховиками и зимними ботинками. Мы обратились в пресс-службу ведомства, и подполковник Наталья ШАХУРДИНА подтвердила этот факт.
IMG_2087
В мешках, прибывших рейсом из Владивостока, обнаружены 263 куртки известных торговых марок «Bask», «Nobis», «Сanada Goose», «ARCTIC BAY» и «OUTDOOR SURVIVAL CANADA», а также более 30 пар обуви марок «Сolambia» и «Timberland».

Прибывшие для получения груза якутские предприниматели пояснили, что приобрели их по низким ценам в Китае. Продукция с явными признаками подделки, выделяются небрежный пошив и некачественная фурнитура.

К сожалению, мало кого удивишь тем, что российские, в том числе и якутские предприниматели везут из стран Юго-Восточной Азии подделку под известные бренды. Это продолжается годами и десятилетиями. То есть, в мире сложилась система, когда недобросовестные производители «хамелеоничают» под известные бренды, недобросовестные предприниматели скупают и реализуют этот товар, а покупатели либо соглашаются с подделкой, либо их вводят в заблуждение.

Несмотря на сложности проведения такого рода исследований и экспертиз, в настоящее время установлено, что прибывшая в Якутск товарная продукция торговых марок «Bask» и «Timberland» имеет явные признаки контрафактности и оригинальной не является. Товароведческая экспертиза в отношении всей изъятой партии еще продолжается.

Закон стоит на защите прав производителей, устанавливая уголовную ответственность за незаконное использование товарных знаков. По своему качеству обнаруженные подделки заметно уступают легальной продукции. Нельзя также исключить потенциальную угрозу вреда здоровью, так как неизвестным является материал наполнителя для данной зимней одежды.

В адрес официальных производителей направлены уведомления для определения суммы ущерба. В действиях лиц, причастных к данному факту, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 180 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Якутянам стоит быть внимательней при выборе товаров, под видом популярных брендов может скрываться грубая подделка. Впрочем, некоторые только рады обманываться, ведь ценник – выразительный показатель.

comments powered by HyperComments
Источник: Ирина НИКОЛАЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
19.12.2016, 11:01
Желток
Фотофакт
«Мясной король» Якутии женил сына?
18.12.2016, 13:06
Общество
Резонанс
Карина и её добрая Фея Винкс
19.12.2016, 9:24
Происшествия
Веселый вечер в баре и в сауне с незнакомцами, закончился для мужчины в Якутске печально
19.12.2016, 18:09
Республика
Новые назначения в министерствах республики
22.12.2016, 8:55
Политика
Видео
Эксклюзив
Егор Борисов сказал, кого он поддержит на выборах мэра Якутска
19.12.2016, 18:03
Политика
Отставка
20.12.2016, 23:28
Желток
Фотофакт
Депутата Ил Тумэна лишили права голосовать против!
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
FullSizeRender-22-12-16-06-14
Столица
23.12.2016

Люди в белых халатах поддержали Елку Добра

IMG_0280 Эксклюзив
Культура & Образование
22.12.2016

Лингвистический талант Максима Кировича Аммосова

IMG_0875
Спорт
22.12.2016

Лилия Галеева — чемпионка Дальнего Востока по самбо!

0_135e38_4b2e50f4_orig
Экология
22.12.2016

Аксакал экологии просит помощи

87678678 Фотофакт
Политика
22.12.2016

Ил Дархан сделал ребрендинг

D25B0347-696x464 Видео Эксклюзив
Политика
22.12.2016

Егор Борисов сказал, кого он поддержит на выборах мэра Якутска

Без названия Эксклюзив
Столица
21.12.2016

У Якутска появился свой гимн

IMG_6288-21-12-16-03-18
Общество
21.12.2016

Подопечные благотворительного фонда «Харысхал» получат уникальные подарки