Крупная партия контрафактных пуховиков изъята в аэропорту Якутска

SakhaLife по собственным каналам стало известно, что на днях сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте совместно с оперативниками по борьбе с преступными посягательствами на грузы, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на грузовом складе аэропорта Якутск задержана партия груза с пуховиками и зимними ботинками. Мы обратились в пресс-службу ведомства, и подполковник Наталья ШАХУРДИНА подтвердила этот факт.



В мешках, прибывших рейсом из Владивостока, обнаружены 263 куртки известных торговых марок «Bask», «Nobis», «Сanada Goose», «ARCTIC BAY» и «OUTDOOR SURVIVAL CANADA», а также более 30 пар обуви марок «Сolambia» и «Timberland».

Прибывшие для получения груза якутские предприниматели пояснили, что приобрели их по низким ценам в Китае. Продукция с явными признаками подделки, выделяются небрежный пошив и некачественная фурнитура.

К сожалению, мало кого удивишь тем, что российские, в том числе и якутские предприниматели везут из стран Юго-Восточной Азии подделку под известные бренды. Это продолжается годами и десятилетиями. То есть, в мире сложилась система, когда недобросовестные производители «хамелеоничают» под известные бренды, недобросовестные предприниматели скупают и реализуют этот товар, а покупатели либо соглашаются с подделкой, либо их вводят в заблуждение.

Несмотря на сложности проведения такого рода исследований и экспертиз, в настоящее время установлено, что прибывшая в Якутск товарная продукция торговых марок «Bask» и «Timberland» имеет явные признаки контрафактности и оригинальной не является. Товароведческая экспертиза в отношении всей изъятой партии еще продолжается.

Закон стоит на защите прав производителей, устанавливая уголовную ответственность за незаконное использование товарных знаков. По своему качеству обнаруженные подделки заметно уступают легальной продукции. Нельзя также исключить потенциальную угрозу вреда здоровью, так как неизвестным является материал наполнителя для данной зимней одежды.

В адрес официальных производителей направлены уведомления для определения суммы ущерба. В действиях лиц, причастных к данному факту, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 180 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Якутянам стоит быть внимательней при выборе товаров, под видом популярных брендов может скрываться грубая подделка. Впрочем, некоторые только рады обманываться, ведь ценник – выразительный показатель.