Круиз «Восточная сказка» 06.01.2018, 8 дней

Маршрут: Дубай (ОАЭ) — Абу-Даби (ОАЭ) — Сир-Бани-Яс (ОАЭ) — Маскат (Оман) — Хор-Факкан (ОАЭ) / Фуджейра — Дубай (ОАЭ) Стоимость на человека от 64560 руб. В стоимость включено: авиаперелет Москва — Дубаи – Москва;

трансферы: аэропорт — морской порт Дубаи — аэропорт;

проживание в каюте выбранной категории;

вода, чай, кофе из автоматов в ресторане «шведский стол» 24 часа;

питание в ресторане «шведский стол»: ранний завтрак, завтрак, закуски в пиццерии и гриле, обед, ужин, закуски для полуночников, напитки из бара оплачиваются дополнительно;

питание в ресторане a la carte: завтрак, обед, ужин без напитков (оплачиваются дополнительно);

только для кают Aurea: напитки ALL INCLUSIVE во всех барах и основных ресторанах (пакет All-inclusive restaurant&bar drink package);

только для кают MSC Yacht Club: напитки ALL INCLUSIVE в мини-баре в каюте, ресторане и барах зоны MSC Yacht Club;

развлекательные мероприятия на борту (вечерние представления в театре, живая музыка в барах и лаунжах, анимационные представления, дискотека);

посещение всех общественных помещений лайнера, включая библиотеку, бассейны, джакузи у бассейна, детский аквапарк, тренажерный зал;

спортивные игры: настольный теннис, шаффлборд;

услуги воспитателей и аниматоров для детей пяти возрастных групп в мини-клубах – от 6 месяцев до 17 лет;

транспортировка багажа в портах начала и окончания круиза;

пользование плавсредствами для посадки и высадки в портах, где лайнер не причаливает к пристани;

услуги представителей компании на борту (на круизах с русскими группами).

Оплачивается дополнительно: Обязательные доплаты при оформлении тура:

портовый сбор взр./реб.(до 18 лет) – 8960 руб.;

портовый сбор взр./реб.(до 18 лет) – 8960 руб.; медицинская страховка – 70 руб./ сутки;

страховка от невыезда – 690 руб..

Оплачивается самостоятельно на лайнере:

сервисный сбор(оплачивается на борту по окончании круиза);

сервисный сбор(оплачивается на борту по окончании круиза); напитки (вода, соки, спиртные напитки, коктейли) TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940 WhatsApp: 8-964-420-93-95 Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103 сайт: http://tour-lux.ru/ Можно оставить заявку: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news comments powered by HyperComments Источник: На правах рекламы.

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