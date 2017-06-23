Круиз «Восточная сказка» 06.01.2018, 8 дней

Маршрут: Дубай (ОАЭ) — Абу-Даби (ОАЭ) — Сир-Бани-Яс (ОАЭ) — Маскат (Оман) — Хор-Факкан (ОАЭ) / Фуджейра — Дубай (ОАЭ)
Стоимость на человека от 64560 руб.
В стоимость включено:
- авиаперелет Москва — Дубаи – Москва;
- трансферы: аэропорт — морской порт Дубаи — аэропорт;
- проживание в каюте выбранной категории;
- вода, чай, кофе из автоматов в ресторане «шведский стол» 24 часа;
- питание в ресторане «шведский стол»: ранний завтрак, завтрак, закуски в пиццерии и гриле, обед, ужин, закуски для полуночников, напитки из бара оплачиваются дополнительно;
- питание в ресторане a la carte: завтрак, обед, ужин без напитков (оплачиваются дополнительно);
- только для кают Aurea: напитки ALL INCLUSIVE во всех барах и основных ресторанах (пакет All-inclusive restaurant&bar drink package);
- только для кают MSC Yacht Club: напитки ALL INCLUSIVE в мини-баре в каюте, ресторане и барах зоны MSC Yacht Club;
- развлекательные мероприятия на борту (вечерние представления в театре, живая музыка в барах и лаунжах, анимационные представления, дискотека);
- посещение всех общественных помещений лайнера, включая библиотеку, бассейны, джакузи у бассейна, детский аквапарк, тренажерный зал;
- спортивные игры: настольный теннис, шаффлборд;
- услуги воспитателей и аниматоров для детей пяти возрастных групп в мини-клубах – от 6 месяцев до 17 лет;
- транспортировка багажа в портах начала и окончания круиза;
- пользование плавсредствами для посадки и высадки в портах, где лайнер не причаливает к пристани;
- услуги представителей компании на борту (на круизах с русскими группами).
Оплачивается дополнительно:
- Обязательные доплаты при оформлении тура:
портовый сбор взр./реб.(до 18 лет) – 8960 руб.;
- медицинская страховка – 70 руб./ сутки;
- страховка от невыезда – 690 руб..
- Оплачивается самостоятельно на лайнере:
сервисный сбор(оплачивается на борту по окончании круиза);
- напитки (вода, соки, спиртные напитки, коктейли)
TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK
Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940
WhatsApp: 8-964-420-93-95
Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103
сайт: http://tour-lux.ru/
Можно оставить заявку: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news
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