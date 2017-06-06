Кросс, посвященный 100-летию Великого Октября и 120-летию Максима Аммосова

4 июня, по инициативе первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора ГУБАРЕВА и руководителя клуба ветеранов любителей бега «Эрчим» Сергея ИЛЬИНА состоялся легкоатлетический забег на дистанцию 100 км по маршруту Намцы — Якутск, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 120-летию выдающегося сына якутского народа, одного из первых революционеров-большевиков Максима Аммосова.

Рано утром в селе Намцы у памятника Ленину собрались коммунисты-организаторы юбилейного кросса: первый секретарь Якутского рескома КПРФ, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Виктор Губарев, народный депутат Республики Саха (Якутия) Петр АММОСОВ, первый секретарь Якутского горкома КПРФ Саргылана ГОГОЛЕВА, врач Рахиб СУЛЕЙМАНОВ и любители бега — члены клуба «Эрчим».

Лидер коммунистов Якутии Виктор Губарев, обращаясь к ним с напутственными словами, отметил, что первый легкоатлетический кросс не случайно начинается с родины выдающегося государственного и общественного деятеля Максима Аммосова — Намского улуса. Великая Октябрьская социалистическая революция выдвинула в самых отдаленных уголках страны талантливых революционеров, самоотверженных борцов за власть Советов. Одним из них был славный сын якутского народа Максим Аммосов, член РКП (б) с марта 1917 года, делегат XI, XIII, XIV и XVII съездов партии. Биография Максима Кировича тесно связана и с революционными преобразованиями в Казахстане.

Впервые на казахскую землю он ступил в 1919 году, выполняя в тылу Колчака ответственное задание ЦК РКП (б) и лично В.И. Ленина, а в 30-е годы работал первым секретарем Западно-Казахстанского, Карагандинского и Северо-Казахстанского обкомов партии.

— Имя Максима Аммосова стоит в ряду тех, кто, связав свою судьбу с партией Ленина еще до Октября, шел в первых шеренгах борцов за освобождение угнетенных трудовых масс от эксплуатации, за утверждение социальной справедливости, — сказал Виктор Губарев и пожелал бегунам бодрости духа, успехов в пропаганде здорового образа жизни.

В команде бегунов можно было увидеть именитых спортсменов — руководителя клуба «Эрчим», участника двух чемпионатов России по суточному бегу Сергея Ильина, участника российского марафонского бега Владимира Сивцева, кандидата в мастера спорта РФ, дважды призера РФ по суточному бегу Валентину Доргуеву, а также чемпионов и призеров республиканских соревнований по бегу Владимира Сташкова, Юрия Филиппова, Ирину Дягтереву и Александра Ноева.

Погода благоволила спортсменам. Каждый из них, сменяя друг друга, пробежал по пять км. В ходе кросса чувствовалась взаимная поддержка спортсменов. Были и двойные пробежки — два спортсмена бежали вместе одновременно. В данном случае расстояние засчитывалось за двоих, то есть 10 км. В итоге спортсмены пробежали 124 км и завершили кросс у памятника Юрию Гагарину в микрорайоне аэропорта в Якутске.

Поддерживая бегунов, победитель российского марафона среди ветеранов, кандидат педагогических наук, активный коммунист Георгий Родионов пробежал от поселка Большая Марха до финиша, а коммунисты Анатолий Сантонов, Георгий Рожин и Петр Петров, несмотря на свой солидный возраст, пешим ходом за 1,5 часа преодолели большое расстояние — от микрорайона аэропорта до площади Ленина Якутска.

Виктор Губарев поздравил спортсменов с завершением пробега и пожелал дальнейших успехов на спортивном поприще. Вручил участникам легкоатлетического кросса Почетные грамоты ЦК КПРФ и памятные подарки.

Спортсмены поблагодарили Якутский реском КПРФ, лично Виктора Губарева за поддержку и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.