«Кросс наций – 2018» прошел в Алдане

В субботу, 15 сентября, алданцы присоединились к Всероссийской акции за здоровый образ жизни «Кросс нации – 2018». Более 600 любителей бега разного возраста собрались на лыжном стадионе Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта, чтобы поддержать самые массовые легкоатлетические соревнования страны. На старт вышли учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты алданского медицинского колледжа и политехнического техникума, работники предприятий, организаций и учреждений города, а также все желающие. Перед массовыми забегами состоялась церемония открытия. С приветственным словом к участникам соревнований обратились главный специалист по физической культуре и спорту администрации МО «Алданский район» Наталья Стуканева и главный судья соревнований Вячеслав Пономаренко.

В этом году, как и прежде, прошли несколько забегов в зависимости от возраста участников: на старте можно было увидеть целые семьи и трехлетних малышей – это маленькие алданцы Данил Долгов и Тимофей Редька, а самой юной участницей кросса стала двухлетняя Ксюша Удалова, которых, конечно же, по окончании забега ждали грамоты и сладости. Маленькие бегуны — 2012 года рождения и младше – покоряли дистанцию длиной 300 метров. Остальным легкоатлетам предстояло преодолеть более серьезную дистанцию в 2 километра. По итогам турнира юным участникам, занявшим 1-3 места, вручены грамоты, кружки с символикой праздника и сладкие призы. Под аплодисменты болельщиков на пьедестал поднимались дошколята Толя Кривоносов, Иван Конев, Андрей Ольшанов, Вика Усолова, Алиса Богомолова, Лиза Тишко. Как самые массовые участники соревнований отмечены команда Алданской районной Федерации Киокусинкай каратэ, юные армейцы, Алданское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». Отличились коллективы школ № 2 и № 9, детского сада «Мишутка», МФЦ «Мои Документы».

Следом за любителями старт был дан профессионалам – спортсменам на дистанции в 2, 3 и 5 км. 160 участников спортивного забега преодолевали расстояние на время. Самых быстрых на финише ожидали не только грамоты и памятные подарки, но и ценные призы от администрации МО «Алданский район».

На дистанции 2 км среди девочек 2005-2006 г. р. поздравления с победой принимали сестры Лена и Полина Николаевы, Августина Иванова. В категории женщин-ветеранов первой к финишу добежала Ольга Сон, немного уступила ей Елена Ведерникова.

В беге на 3 км среди мальчиков 2005 г. р. и младше первое место у Рау Романа, вторым стал Валерий Уфимцев, на третьем месте Артем Хромов. У девочек 2003-2004 г. р. призерами стали Ангелина Анисимова, Арина Коротких и Алина Ерецкая. А у девочек 2001-2002 г. р. забег на 3 км выиграли Светлана Пономаренко, Анастасия Ткаченко и Дарья Андреева. Среди юниорок равных не нашлось Галие Абуталиповой, а в женском забеге — Карине Мандур и Наталье Ширяковой.

5-километровую дистанцию среди юношей 2003-2004 г. р. первым преодолел Артем Хрущев, на второй и третьей ступенях пьедестала Михаил Шамотайлов и Виктор Иванов. Среди юниоров победителем забега стал Максим Букарев, второй – Даниил Павлов, третье место у Артема Коробейникова. В беге на 5 км среди мужчин 1998 г. р. и старше лучший результат у Владимира Стуканева, следом финишировали Михаил Тихонов и Андрей Бурсянин.

Преодолев пятикилометровую дистанцию, первый приз завоевал постоянный участник спортивного забега ветеранов Михаил Брук.

Спортивный дух, действительно, творит чудеса. Несмотря на хмурую утреннюю погоду, настроение у участников и болельщиков было отменное, стремление к победе подстегивало любителей спорта на старте, горячий чай с пирожками и печеньем согревал на финише. Праздник спорта и здорового образа жизни состоялся. Организаторы благодарят Департамента образования Алданского района, коллективы медколледжа и политехникума, при поддержке которых «Кросс наций» в Алдане стал одним из самых стартовых спортивных мероприятий, Алданскую ДЮСШ за организацию судейства, Центр подготовки по зимним видам спорта, обеспечивший необходимые условия проведения соревнований.