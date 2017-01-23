Кризисная ситуация в п. Белькачи взята под контроль

Энергетики АО «Сахаэнерго», дочернего общества ПАО «Якутскэнерго», восстанавливают схему энергоснабжения и ликвидируют последствия пожара в с. Белькачи Усть-Майского улуса, возникшего в здании дизельной электростанции (ДЭС).

23 января в 5 ч 30 минут поступила информация о пожаре на ДЭС с. Белькачи Алданского района электрических сетей. Огнем уничтожены здание станции 1993 года постройки и три единицы дизельного оборудования. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. Ситуацию усугубило отсутствие пожарной части в селе.

Все жилые дома с. Белькачи отапливаются. Теплоснабжение 19 домов и социальных объектов осуществляется от котельной АО «Теплоэнергосервис», работающей без ограничений в штатном режиме от резервного источника питания, 33 жилых дома в населенном пункте – на печном отоплении.

В отдаленный населенный пункт вылетел главный инженер АО «Сахаэнерго» Петр КОНДРАТЬЕВ с бригадой специалистов. Оперативная группа доставила в Белькачи дизель-генератор «Сummins STA-120» и необходимый комплект продукции технического назначения.

Проведено оперативное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности АО «Сахаэнерго». Разработаны первоочередные мероприятия по восстановления энергоснабжения села.