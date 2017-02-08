Кристина Устинова — бронзовый призер Чемпионата России!

В г. Орел проходит Чемпионат и Первенство России по стрельбе из лука. Медали национального турнира разыгрываются в классическом и блочном луке. Награды разыгрывают порядка 300 человек со всей страны.

В классическом луке Кристина УСТИНОВА завоевала бронзовую медаль, опередив Екатерину БАЛАШОВУ.

Также в классическом луке на 7 месте Евгения ТИМОФЕЕВА, на 17 месте Розалина ТИМОФЕЕВА и Айаал ФЕДОРОВ . В блочном луке Асим ПАВЛОВ и Павел МАРТЫНОВ на 9 месте.

Далее сборной Якутии предстоит побороться за третье место в командном зачете классического лука.