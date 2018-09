View this post on Instagram

Крик души!!! Просьба о помощи.Речь идёт об угрозе жизни моей семьи и обрушению дома по ул Ленина д 11. Введенное в эксплуатацию здание в 1964году,подвергалось уже обрушению в 1967году(по архивным данным)явилось низкое качество строительно-монтажных работ .Наши хождения начались с 14июля 2014года.тк начали трескаться стены и пошло искожение межкомнатных дверей,Мы забили тревогу …Была обследована квартира и весь дом,прогноз не утешительный!!!! По выводам:проживание опасно,но даже подпорки и укрепительные работы не ведутся,все занимаются отписками. До настоящего времени мы обращались во все инстанции г Якутска,Мэру,главе Рс(Я),президенту РФ (письмо опять было перенаправлено в республику .За последние сутки все увеличилось:сыпятся кирпичи,входная дверь закрывается с трудом,трещины по потолку увеличились,стены изогнуты. Может случится тоже самое,как было с домом по ул Ленина 27.(обвал здания ),дом в центре города и дела никому нет!!!Помогите .Есть угроза обрушения и гибели моей семьи. Моя квартира угловая,опасно Мы живём на 2этаже,дом может сложится как картонный домик Нас просто придавят верхние 2этажа и никому нет дела…Мэрия рядом,ходят,смотрят и все и МЧС и все остальные комиссии. Пробовали везде добиться помощи, не кому нет дела, одни отписки, в личном разговоре , так и говорят, что боятся трогать, т.к может быть обрушение… А что делать нам и куда еще обратиться?, что бы обратили внимание , что рушится дом в центре города. Надеемся , что с привлечением общественности компетентные органы начнут работать.