Крик души: многодетная семья осталась без крова!

Aartyk.ru пишет:

Друзья, знакомые, неравнодушные люди к чужой беде!

Очень просим помочь нашим друзьям, у которых в ночь с 10 по 11 июня полностью сгорел частный дом. Афанасьевы, семья с тремя детьми осталась без крова, без крыши над головой. Пожар уничтожил все нажитое, дом сгорел дотла.

Мама работает в Медцентре, акушером-гинекологом, отец работает водителем в ООО «Эрэл». Возраст детей: девочки 14 и 12 лет, мальчику 1 год и 7 мес. Добрые люди, помогите пожалуйста кто чем может!

Всем кто хочет помочь, огромное человеческое спасибо!

Номер карты: 4817 7600 8331 3910 Сбербанк, карта привязана к номеру 89142331675 на имя Павловой-Афанасьевой Марии Петровны,

карта сестры АЭБ 4098 8801 1030 4300, на имя Павловой Айталины, тел. 89142386350.

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Родственники пострадавшей семьи Павловых-Афанасьевых, г. Якутск.