Крещение небом нового командира МИ-8

29 июня в качестве командира воздушного судна Ми-8 состоялся первый самостоятельный полет Александра Евсеева. Экипаж отправился по маршруту Якутск-Сангар-Якутск в составе второго пилота Сатагаева Александра и бортмеханика Керемясова Сергея.

Согласно давней традиции, новоиспеченного командира прямо на полосе встретила родная эскадрилья, со словами напутствия коллеги вручили Александру командирские часы и памятную поздравительную плакетку.

Александр Евсеев прибыл в авиакомпанию «Полярные авиалинии» в 2012 году на должность второго пилота вертолета МИ-8 после окончания Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. А.В. Ляпидевского.

За 5 лет работы в авиакомпании зарекомендовал себя только с положительной стороны. Знание материальной части вертолета и грамотная эксплуатация – вызывают заслуженное уважение со стороны коллег. Александр, как отмечают сослуживцы, постоянно совершенствуется, повышая свой профессиональный уровень.

В марте 2017 года без затруднений и с хорошим качеством прошел программу ввода в строй командиром воздушного судна Ми-8, а начиная с июня имеет официальное звание командира ВС Ми-8 .