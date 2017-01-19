Крещение-2017: Удивительные факты о святой воде

Почему водопроводная вода в день Богоявления не считается освященной и по какой причине крещенскую воду нельзя выливать, ЯСИА рассказала пресс-секретарь Якутской и Ленской епархии инокиня Евгения.

— Вся ли вода в этот день получает благословение?

— Святой является вода, освященная в храме или на водоеме, но никак не водопроводная. Другое дело, что в праздник Богоявления освящается вода как стихия, так что Господь может для укрепления веры и обычную водопроводную воду освятить и сделать так, что она не будет портиться. Но может и не освятить, ведь Его об этом не просили.

Так что советуем сходить в храм или на купель (тем более, что там установлены теплые палатки) на Великое Водоосвящение. Очень красивая служба, в песнопениях которой можно услышать всю историю праздника. И как раз тогда все верующие вместе со священником или архиереем просят Господа, чтобы Он благодатию Духа Своего Святого освятил воду.

— Можно ли фильтровать освящённую воду?

— Если вы берете воду в храме, то фильтровать ее смысла нет – обычно там освящается уже питьевая. Другое дело, если вы взяли воду из купели. Химический состав жидкости при освящении не меняется. Не будет греха, если вы ее пропустите через фильтр. Благодатная сила святой воды – внутренняя, она совсем не всегда заметна органам чувств.

Скажу страшное для многих: бывают даже случаи, когда крещенская вода портится! Правда, часто это связано не столько с ее химическим составом, сколько с каким-то нераскаянным грехом или вообще неправильным духовным состоянием человека, использующего ее.

— Что делать с прошлогодней водой?

— Крещенская вода – великая святыня, выливать ее в канализацию нельзя. Если у вас осталась вода с прошлого года, самое разумное – полить ею цветы. К святой воде относятся с благоговением, пьют ее натощак, с молитвой. Бережно кропят жилище и рабочее место, прося Господа освятить помещение. Умываются и купаются в ней тоже благоговейно: перекрестившись и помолившись.

Недопустимо окунаться в купель пьяным!

Хочу отметить, что купание в святой воде само по себе от грехов не очищает. В христианстве ничего не бывает «по мановению волшебной палочки» — все происходит после искреннего стремления измениться. Но купание символизирует покаяние – трудный, но благодатный процесс. Сложно войти в ледяную воду, зато это позволяет почувствовать победу над собой, часто – улучшает здоровье. Так же и с покаянием. Очень трудно прийти к священнику, рассказать о своих грехах, а потом еще и начать новую жизнь – но если удается, то это огромная победа, которой радуется сам Бог.